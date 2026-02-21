ارتفاع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم

ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، بعدما أظهرت بيانات استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، إلى جانب تباطؤ نمو الاقتصاد مع نهاية 2025.

وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.21 % أو 170 نقطة إلى 49224 نقطة كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 0.55 % إلى 6853 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.91 % إلى 22645 نقطة.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، بأعلى من التوقعات خلال ديسمبر، وفقاً لبيانات مكتب التحليلات الاقتصادية، ما يعني أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 %، ما قد يدفع البنك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتباطأت وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من عام 2025، في بيانات مؤجلة بسبب الإغلاق الحكومي الأخير، بحسب بيانات مكتب التحليلات الاقتصادية ما يعكس تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع انخفاضاً في الإنفاق الحكومي والصادرات، وتباطؤاً في الإنفاق الاستهلاكي، وذلك على خلفية استمرار الضغوط التضخمية.