«القيادية» تضغط على الأسواق العربية في أسبوع

شهد أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعاً في الأداء خلال الأسبوع الماضي، وسط ضغوط بيعية على الأسهم القيادية، وتراجع عن مستويات الدعم الفني في بعض الأسواق، فيما فضّل المستثمرون تقليص انكشافهم تحسباً لأي تصعيد مفاجئ.

وتحركت السيولة بانتقائية عالية، وبقيت التداولات أسيرة الحذر، بانتظار محفزات تعيد النشاط للأسواق مرة أخرى.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 6590.53 نقطة، متراجعاً بـ2.07% في 5 جلسات.

وتصدر سهم «دبي للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي مرتفعاً 14.8%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.63%، وبي إتش إم كابيتال 8.78%، ويونيكاي للأغذية 7.8%، وسكون تكافل 6.7%، والعربية للطيران 2.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم طلبات 15.33%، واكتتاب القابضة 13.03%، والنعيم القابضة 9.7%، والفردوس القابضة 9.4%، وسلامة 8.7%، والإثمار القابضة 8.1%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10580.85 نقطة منخفضاً 0.52% خلال 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 618.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 608.8 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة أكثر من 515.64 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال 5 جلسات أسهم دار التأمين 59.6%، والاتحاد للتامين 15%، والإمارات للتأمين 10.14%، وطيران أبوظبي 9.4%، وأرام 6.64%. في المقابل، تراجعت أسهم إي سفن- أذونات 11.4%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 9.95%، وتو بوينت زيرو 7.7%، وإيزي ليس 7.5%، وسوداتل للاتصالات 7.3%.

السعودية

في السعودية، سجل المؤشر «تاسي» أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية 2026، وذلك بضغط من انخفاض الأسهم القيادية والضغوط البيعية في جلسة نهاية الأسبوع بشكل خاص، ليتراجع مؤشر سوق الأسهم الرئيسية بنسبة 2.71%.

ويوم الخميس، سجل المؤشر ثاني أكبر تراجع يومي منذ بداية العام، منخفضاً بنسبة 1.9%، ليختتم التعاملات عند مستوى 10947 نقطة متخلياً عن مستوى الدعم عند 11 ألف نقطة.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية 20.18 مليار ريال، عبر 1.14 مليار سهم، وقد سجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 9.38 تريليونات ريال.

وتصدر سهم رعاية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 18.79% تلاه سهم نسيج الذي انخفض بنسبة 12.16% ثم سهم جاهز 11.44%، والوطنية للتعليم 10.73%، وسلوشنز 10.75، فيما تصدر سهم عناية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 15.28%، تلاه سهم دار الأركان 12%، ورتال 8.67%، وبوبا العربية 6.7%، وأسمنت العربية 6.55%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية خسائر أسبوعية، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% أو 41.51 نقطة منهياً التعاملات عند مستوى 9245.67 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% إلى 8644.17 نقطة بنهاية الأسبوع، تحت ضغط تراجع تسعة قطاعات، يتقدمهم القطاع التكنولوجي.

وخسر مؤشر السوق الرئيسي 50 نحو 211.65 نقطة أو بنسبة 2.45%، ليختتم التعاملات عند مستوى 8415.36 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1.95% إلى مستوى 7925.06 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة في ختام تعاملات الأسبوع 51.63 مليار دينار، بتراجع 0.68% مقارنة بالأسبوع الماضي عند 51.98 مليار دينار. وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3%إلى 303.48 ملايين دينار، فيما تراجعت كميات التداول 19.43% إلى 888.74 مليون سهم، عبر 69.84 ألف صفقة.

وتصدر سهم متحدة قائمة الأكثر تراجعاً هذا الأسبوع بانخفاض 8.72%، تلاه سهم مخازن 4.17%، ثم إيفا 3.52%، وصناعات 3.38%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم زين قائمة أكثر الأسهم المدرجة ضمن مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنمو 4.42%، تلاه سهم البورصة 4.05%، ثم الجزيرة 3.36%، ومنتزهات 3.17%.

قطر

وفي الدوحة، سجل المؤشر العام لبورصة قطر انخفاضاً بنسبة 2.49% (أو 286.75 نقطة) مختتماً تعاملات الأسبوع عند مستوى 11229.06 نقطة، في ظل تراجع 39 سهماً مقابل ارتفاع 14 فقط.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 669.38 مليار ريال، مقارنة مع 686.55 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بانخفاض 2.50%، فيما بلغت قيمة التداولات الأسبوعية نحو 2.03 مليار ريال، وسجلت كميات التداولات 689.87 مليون سهم، عبر 114.18 ألف صفقة.

وتصدر سهم المجموعة للرعاية الطبية قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 7.7%، تلاه سهم الوطنية للإجارة 7.65%، ثم سهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت بـ6.45%، وشركة الخليج للمخازن بـ5.86%، بينما تصدر سهم شركة قطر للسينما والتوزيع قائمة الارتفاعات بنمو 9.93%، تلاه سهم بنك الدوحة 8.27%، ثم سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي 2.88%، والقطرية للصناعات التحويلية 2.33%.

البحرين

وارتفع مؤشر البحرين العام بنحو 0.62% خلال تعاملات الأسبوع عند مستوى 2064.82 نقطة، كذلك، أظهر مؤشر البحرين الإسلامي أداءً أفضل نسبياً، مرتفعاً بنسبة 0.14% ليغلق عند 1,022.01 نقطة. وعلى صعيد التداولات، بلغ إجمالي حجم الأسهم المتداولة نحو 26.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 5.85 ملايين دينار بحريني. وسجلت 9 شركات ارتفاعاً في أسعارها خلال الأسبوع، مقابل تراجع أسهم 7 شركات.

وتصدر سهم عقارات السيف قائمة الرابحين مرتفعاً 3.45%، تلاه سهم ألبا بنسبة 3.20%، ثم البحرين الوطني 1.43%، بينما تصدر سهم البحرين الإسلامي قائمة المتراجعين بانخفاض 4.76% تلاه «البحرين والكويت» الذي انخفض بنسبة 0.58% ثم بيتك بتراجع 0.52%.

مسقط

وسجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 7225.18 نقطة، ليربح بذلك 47.61 نقطة مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي، بدعم ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات.

وارتفعت القيمة السوقية 0.5% إلى 35.934 مليار ريال، مقارنة مع 35.755 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 179.58 مليار ريال.

وانخفضت أحجام التداولات الأسبوعية الإجمالية خلال الأسبوع بنسبة 11.37% إلى 1.273 مليار ورقة مالية، مقابل 1.436 مليار ورقة مالية في الأسبوع الماضي. كما تراجعت قيمة التداولات 4.34 %، إلى 360.88 مليون ريال، مقابل 377.27 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاء سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم على رأس قائمة الأكثر ربحاً بنمو بنسبة 69.79%، تلاه ريسوت للأسمنت مرتفعاً 24.47%، كذلك ارتفع الجزيرة للخدمات بنسبة 20.59%، فيما تصدر سهم جلفار للهندسة والمقاولات قائمة المتراجعين خلال الأسبوع بانخفاض 12.5%، تلاه سهم مطاحن صلالة بنسبة 9.3%، ثم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.82%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند 50667.67 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 0.35%، بينما سجل مؤشر EGX 70 EWI انخفاضاً بنحو 1.58% مغلقاً الفترة عند 12,726.55 نقطة، في حين سجل مؤشر EGX 100 EWI انخفاضاً بنحو 0.7% مغلقاً الفترة عند 17,804.1 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,306.1 مليارات جنيه في نهاية الفترة، مما يمثل ارتفاعاً بنحو 0.33% خلال الفترة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 542.5 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 9,125 ملايين ورقة منفذة على 891 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 543.7 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 10,480 ملايين ورقة منفذة على 869 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.19% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات / الأذون نحو 89.81% خلال الأسبوع.