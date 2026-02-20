تراجع المؤشرات اليابانية بضغط بيع أسهم شركات الاستثمار المباشر الأمريكية

انخفض المؤشر نيكاي الياباني ​الجمعة مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ‌وتزايد عمليات ​بيع أسهم شركات الاستثمار المباشر الأمريكية ما أثر سلباً على المعنويات. وهبط نيكاي 1.1% ليغلق عند 56825.70 نقطة، منهياً موجة صعود استمرت أسبوعين ليسجل انخفاضاً أسبوعياً 0.2%. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠1.1% إلى 3808.48 نقاط، متكبداً خسائر 0.3% خلال الأسبوع.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من "أشياء سيئة للغاية" إذا لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وحدد مهلة من 10 أيام إلى 15 يوماً ما دفع طهران إلى التهديد باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم.

وانخفض سهم شركة الخطوط الجوية اليابانية 3.1%، وسهم إيه.إن.إيه ‌هولدنجز للطيران 2.7%. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعلان بلو أول ​كابيتال عن بيع ‌أصول وتعليق عمليات ​الاسترداد في أحد صناديقها إلى ⁠تراجع السوق اليابانية حيث كان قطاع الأوراق المالية الأكثر تضررا بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية وعددها 33. ونزل سهم إس.​بي.⁠آي هولدنجز ⁠للخدمات المصرفية عبر الإنترنت 4% ، وهو أكبر انخفاض منذ ديسمبر الماضي. كما انخفض سهم نومورا هولدنجز، أكبر ⁠شركة وساطة في اليابان، بنسبة 3.7 % . في الوقت نفسه، هوى سهم شركة سوميتومو فارما لصناعة الأدوية 16 % تقريبا، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير 2024، بسبب عمليات جني الأرباح. وفي تداولات متقلبة، ارتفع ‌السهم بما يصل إلى 6.8 % في وقت سابق الجمعة بعد ​أن وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية في وقت متأخر من أمس الخميس على علاج طورته شركة الأدوية لمرض باركنسون.وإجمالا ارتفع 58 سهما على المؤشر نيكاي مقابل ​هبوط 166 سهما.