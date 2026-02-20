نيكاي ينخفض 1% وسط التوترات بين أمريكا وإيران

​انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم ‌الجمعة ​مقتفياً أثر خسائر وول ستريت وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران إلى ⁠جانب تراجع أسهم شركات التكنولوجيا.

وهبط المؤشر نيكاي 1.1 بالمئة إلى 56821.‌39 نقطة في التعاملات الصباحية، وتراجع المؤشر توبكس الأوسع ‌نطاقا 1.2 بالمئة ‌إلى 3805.43 نقطة.

وحذر الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب ‌إيران من أنها يجب أن ​تتوصل إلى اتفاق ‌بشأن ​برنامجها النووي وإلا ⁠ستحدث "أشياء سيئة للغاية"، وحدد لذلك مهلة من عشرة إلى ​15 ⁠يوما.

وكان لأسهم شركات التكنولوجيا التأثير الهبوطي الأكبر على المؤشر نيكاي، وتراجع سهم طوكيو إلكترون ‌المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 3.4 ​بالمئة وهبط سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في مجال التكنولوجيا 3.2 بالمئة.