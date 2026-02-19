انخفاض «وول ستريت» مع تراجع التكنولوجيا.. وخسائر أوروبية وسط حذر المستثمرين

تراجعت المؤشرات الرئيسية ‌في بورصة وول ستريت الأمريكية الخميس، بعد موجة مكاسب للمؤشر ستاندرد آند بورز ⁠500 استمرت 3 أيام، وسط تراجع أسهم شركات ‌التكنولوجيا الكبرى، في حين تذبذبت أسهم وول ‌مارت بعد أن أصدرت ‌شركة التجزئة العملاقة توقعات ‌متحفظة.

وانخفض مؤشر ‌داو جونز الصناعي 86.4 نقطة ‌أو 0.46 % إلى 49576.22 نقطة، وهبط مؤشر ⁠ستاندرد آند ⁠بورز 500 بنحو 20 نقطة، ⁠أو 0.29 % إلى 6861.34 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 113.8 نقطة، ‌أو 0.22 % إلى 22639.875 نقطة.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين ‌تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع استقرار سوق العمل.

وأعلنت ⁠وزارة العمل الأمريكية انخفاض طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية ‌بمقدار 23 ألف طلب، لتصل إلى 206 آلاف طلب ‌بعد التعديل وفقاً للعوامل ‌الموسمية، وذلك للأسبوع المنتهي في ‌14 فبراير.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 225 ألف ‌طلب خلال الأسبوع الماضي، ويمثل ⁠هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً منذ أن قفزت الطلبات إلى 232 ⁠ألف ⁠طلب في نهاية يناير.

ونشر أمس ⁠محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ‌وذكر أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأوا أن أوضاع سوق العمل أظهرت بعض علامات الاستقرار».

وتراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الخميس، وسط تقلص شهية المخاطرة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وتركيز المستثمرين على تقييم نتائج أعمال الشركات.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.53% إلى 625 نقطة عند الإغلاق، وسط أداء سلبي لأغلب البورصات الرئيسية.

وتراجع كل من مؤشرات «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.55 % إلى 10627 نقطة، و «داكس» الألماني 0.93% إلى 25043 نقطة، و«كاك 40» الفرنسي 0.36% إلى 8398 نقطة.

ومع استمرار موسم نتائج الأعمال، هبط سهم «إيرباص» 6.75% إلى 187.10 يورو، بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع تسليم 870 طائرة تجارية هذا العام، مقارنة بتقديرات المحللين عند 880 طائرة.

كما تراجع سهم «رينو» 3.10% إلى 32.16 يورو على خلفية تكبد صانعة السيارات الفرنسية خسارة بقيمة 10.9 مليارات يورو في عام 2025، وذلك بسبب البيئة السوقية غير المواتية بحسب الرئيس التنفيذي فرانسوا بروفوست.

وفي المقابل، ارتفع سهم «نستله» 3.86% إلى 81.43 فرنكاً سويسرياً بعدما سجلت الشركة نمواً عضوياً 3.5% في 2025.