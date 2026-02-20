سيولة الأسهم المحلية تتخطى 2.5 مليار درهم.. وصفقتان بـ114.8 مليوناً

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 2.5 مليار درهم، في ثاني جلسات شهر رمضان، موزعة بواقع 1.58 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و968.1 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 672.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 44.16 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.290 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.185 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.105 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6607.69 نقاط، منخفضاً بـ2.33%، بضغط بعض الأسهم القيادية. وقفز سهم «دبي للتأمين» بالحد الأقصى عند 15.5 درهماً، ليتصدر ارتفاعات 7 أسهم بسوق دبي مرتفعاً 14.8%، وصعدت أسهم يونيكاي للأغذية 7.8%، والوطنية الدولية القابضة 4.58%، وتكافل الإمارات 1.74%، فيما انخفضت أسهم اكتتاب القابضة 9.9%، وأملاك للتمويل 9.1%، ودبي للاستثمار 6.67%، وطلبات 5.97%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة إجمالية 36.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 17 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.17 درهم للسهم الواحد.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 22.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 474 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 451.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10608.80 نقاط، متراجعاً 1.36%.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 270.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 161.74 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 118.9 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة رأس الخيمة العقارية بقيمة 77.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 53 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.47 درهم للسهم الواحد.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم دار التأمين 14.16% بالحد الأقصى، وهيلي القابضة 8.16%، والخليج للمشاريع الطبية 4.1%، وطيران أبوظبي 3.13%، في المقابل، تراجعت أسهم الشارقة للأسمنت 8.62%، وإشراق للاستثمار 7.94%، ومجموعة أرام 7.5%، وأيبيكس للاستثمار 6.17%.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.87%، والكويتي 1.06%، والقطري 1.4%، ومسقط 0.95%، والبحرين 0.22%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 2.98%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.87% عند 10947 نقطة، وبتداولات بلغت 4.8 مليارات ريال.

وتصدر سهما أبومعطي، ورعاية، الشركات المنخفضة بنسبة 9%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي، وأكوا، والعقارية، ولجام للرياضة، وساسكو، مجموعة تداول، والأندية للرياضة، وكيان السعودية، وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 2 و6%.

في المقابل، ارتفع سهم شاكر بنسبة 1% عند 17.20 ريالاً، عقب الإعلان عن النتائج المالية.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 88.316 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.306.092 تريليونات جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ2.98% ليغلق عند مستوى 50667 نقطة، فيما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ3.27% ليغلق عند مستوى 61203 نقاط، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 23033 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.96% ليغلق عند مستوى 12726 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ2.92% ليغلق عند مستوى 17804 نقاط.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.52% إلى 3628 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 9.9 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 21 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و52 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.