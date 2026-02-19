ارتفاع الأسهم الأمريكية.. والأنظار على توجهات أسعار الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس، في بورصة «وول ستريت»، قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير بحثاً عن دلائل حول مستقبل السياسة النقدية وتوجهات أسعار الفائدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر «داو جونز» 0.25 % أو 127 نقطة إلى 49660 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز بنحو 0.2 % إلى 6856 نقطة، وارتفع «ناسداك» المركب 0.2 % إلى 22611 نقطة.

وزاد سهم «إنفيديا» 1.5 % إلى 187.88 دولاراً، عقب إعلان «ميتا» أول من أمس أنها ستستخدم ملايين من رقائق الشركة للتوسع في تشييد مراكز البيانات.

كما ارتفع سهم «أمازون» 1.3 % إلى 203.59 دولارات، بعدما زاد صندوق «بيرشينج سكوير» التابع للملياردير «بيل أكمان» حصته في شركة التجارة الإلكترونية 65 % خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتراجعت طلبات شراء السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال نهاية العام الماضي، مع انخفاض طلبات شراء الطائرات، بينما ارتفعت طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية غير الدفاعية – التي تستبعد الطائرات - بأكثر من المتوقع، مما يعزز التوقعات باستمرار قوة إنفاق الشركات على المعدات.

إلى ذلك، تسارع شركات التأمين في الولايات المتحدة إلى شراء العقود الآجلة للدولار، بهدف التحوط ضد تقلبات العملة الأمريكية الآخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري.