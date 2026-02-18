ارتفاع الأسهم الأمريكية وإغلاق قياسي لمؤشر «ستوكس» الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء، قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يناير بحثاً عن دلائل حول مستقبل السياسة النقدية وتوجهات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز «الصناعي، 0.25% أو 127 نقطة إلى 49660 نقطة، وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.2% إلى 6856 نقطة، وارتفع ناسداك المجمع، 0.2% إلى 22611 نقطة.

وزاد سهم «إنفيديا» 1.5% إلى 187.88 دولاراً، عقب إعلان «ميتا» أمس الثلاثاء أنها ستستخدم ملايين من رقائق الشركة للتوسع في تشييد مراكز البيانات.

كما ارتفع سهم «أمازون» 1.3 % إلى 203.59 دولارات، بعدما زاد صندوق «بيرشينج سكوير» التابع للملياردير «بيل أكمان» حصته في شركة التجارة الإلكترونية 65% خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وتراجعت طلبات شراء السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال نهاية العام الماضي، مع انخفاض طلبات شراء الطائرات، حسب البيانات الرسمية الصادرة الأربعاء.

بينما ارتفعت طلبات السلع الرأسمالية الرئيسية غير الدفاعية – التي تستبعد الطائرات - بأكثر من المتوقع، مما يعزز التوقعات باستمرار قوة إنفاق الشركات على المعدات.

إلى ذلك تسارع شركات التأمين في الولايات المتحدة إلى شراء العقود الآجلة للدولار، بهدف التحوط ضد تقلبات العملة الأمريكية الآخذة في الارتفاع منذ بداية العام الجاري.

وبحسب بيانات «كلير ووتر أناليتكس»، ارتفع حجم مشتريات شركات التأمين الأمريكية من العقود الآجلة بشكل ملحوظ منذ منتصف يناير، متجاوزًا ذروة العام الماضي عندما انخفض الدولار عقب إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية شاملة.

وقال ماثيو فيغاري، رئيس قسم الأبحاث في «كلير ووتر» لوكالة «بلومبرج»: «شهد الدولار انخفاضاً حاداً، لكن نشاط شركات التأمين الأمريكية منذ بداية العام لافت للنظر، حيث تستعد لمزيد من التراجع في السوق، ويبدو أنها مقبلة تماماً على الشراء».

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، بعدما أكد البنك المركزي الأوروبي أن كريستين لاجارد تركز بشكل كامل على مهمتها في رئاسة المصرف ولم تتخذ أي قرار بشأن إنهاء ولايتها مبكرًا.

وصعد مؤشر ستوكس يوروب، 1.2% عند مستوى إغلاق قياسي بلغ 628.69 نقطة، مع ارتفاع القطاع المالي 0.86%.

وزاد «كاك 40» الفرنسي 0.8% عند 8429 نقطة، فيما قفز «داكس» الألماني بنسبة 1.12% عند 25278 نقطة، وأضاف «فوتسي» البريطاني 1.23% عند مستوى إغلاق قياسي بلغ 10686 نقطة.

وقفز سهم «بي إيه إي سيستمز» 4%، عقب تحقيق شركة الدفاع البريطانية أرباحًا قوية فاقت التوقعات، مدعومة بطفرة في الطلب العالمي رفعت حجم الطلبيات المتراكمة إلى مستوى قياسي بلغ 83.6 مليار إسترليني (نحو 113.40 مليار دولار).