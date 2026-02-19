13 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أولى جلسات رمضان

قادت الأسهم القيادية صعود سوق دبي المالي في أولى جلسات شهر رمضان، ليعاود المؤشر ارتفاعه فوق 6765 نقطة مجدداً، مرتفعاً بنسبة 1.21% أو ما يعادل 80.7 نقطة، مسجلاً 6765.07 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 13 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.115 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.128 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجل سهم «إعمار العقارية» أعلى مستوى له منذ أبريل 2006، مرتفعاً بـ3.36% مغلقاً عند 16.9 درهماً، ليستحوذ على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ325 مليون درهم، بينما سجل سهم «إعمار للتطوير» أعلى مستوى له منذ الإدراج في سوق دبي المالي، صاعداً 3.17% ليغلق عند 19.5 درهماً.

وتصدر سهم «العربية للطيران» ارتفاعات 38 سهماً في سوق دبي مرتفعاً 3.9% عند 5.61 دراهم، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ الإدراج، وصعدت أسهم أمان 3.6%، وبي إتش إم كابيتال 3.3%، والإمارات دبي الوطني 1.15%، ودبي الإسلامي 0.68%، فيما انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 4.37%، والإمارات ريم للاستثمار 2.6%، وتعاونية الاتحاد 2.56%، وتكافل الإمارات 1.7%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 170.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 355.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 184.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.24% عند مستوى 10755.36 نقطة، ليربح نحو 25 مليار درهم.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 153.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 123.1 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 109 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 14.14% بالحد الأقصى، والفجيرة لصناعات البناء 11.11%، والشارقة للأسمنت 7.4%، ورابكو للاستثمار 6.5%.

وفي المقابل، تراجعت أسهم سوداتل للاتصالات 2.3%، ورأس الخيمة للأسمنت 1.96%، وألفا داتا 1.3%، وسبيس 42 بنحو 1.2%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 38 مليار درهم في أولى جلسات شهر رمضان، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.326 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء وصولاً إلى 4.364 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.236 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.128 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.16 مليار درهم، موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و821.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 494.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 37.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.52%، والكويتي 0.71%، والقطري 0.23%، والبحرين 0.75%، فيما أغلق مؤشر بورصة مسقط متراجعاً 0.17%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.75%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.52% ليغلق عند 11155 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 3.8 مليارات ريال.

وتصدّر سهم عناية الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، ورتال، وعلم، وبوبا العربية، وعزم، وصناعات كهربائية، وتنمية، والأصيل، بنسب تراوحت بين 2 و8%.

في المقابل، تصدّر سهم رعاية الشركات المنخفضة بنسبة 10%، وتراجع سهم إس تي سي بنسبة 3% عند 43.60 ريالاً.

مصر والأردن

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الأمس؛ فيما ربح رأس المال السوقي 29.797 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.394.408 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إيجي إكس 30) بـ0.75% ليغلق عند مستوى 52222 نقطة، فيما زاد مؤشر (إيجي إكس 30 محدد الأوزان) بـ1.17% ليغلق عند مستوى 63274 نقطة، بينما قفز مؤشر (إيجي إكس 30 للعائد الكلي) 0.74% ليغلق عند مستوى 23740 نقطة.

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.36% إلى 3647 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.4 ملايين دينار.