تباين الأسهم الأمريكية وسط ضغوط «التكنولوجيا»

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس، في جلسة متقلبة وسط ضغوط من قطاع التكنولوجيا، في ظل ترقب بيانات اقتصادية مهمة تصدر هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» 0.11% أو 44 نقطة إلى 49536 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 0.04% إلى 6841 نقطة، فيما تراجع ناسداك 0.6% إلى 22265 نقطة. وهبط سهم إنفيديا 0.55% إلى 181.68 دولاراً، وبالانتير تكنولوجيز 1.55% إلى 129.8 دولاراً، وميكرون 3.2% إلى 398.28 دولاراً، فيما ارتفع سهم وارنر براذرز 3.1% إلى 28.8 دولاراً، بعدما رفضت الشركة عرض باراماونت سكاي دانس للاستحواذ عليها ومنحتها مهلة 7 أيام لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التوصل إلى صفقة أفضل.

وتسارعت وتيرة التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 31 يناير.

وتعكس البيانات مرونة سوق العمل في أكبر اقتصاد عالمي مع مطلع العام الجاري، وهو ما ظهر في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير الذي صدر الأسبوع الماضي.

من جانبه ألمح الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب منفتحة على تعديل الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم.

وقال لـ«سي إن بي سي»، إن الحكومة قد تُجري أحيانًا تعديلات على طريقة تطبيق بعض الرسوم لأغراض حث الشركات على الامتثال.

وأشار إلى تلقي شكاوى من شركات اضطرت إلى تعيين موظفين إضافيين للتعامل مع متطلبات الالتزام التنظيمي.