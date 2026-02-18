3 أسهم تقفز بالحد الأقصى.. و«العربية للطيران» يواصل التحليق

قفزت 3 أسهم بالحد الأقصى في سوقي دبي وأبوظبي، وهي: «سكون للتأمين، ومجموعة أرام، ودار التأمين»، وبلغت سيولة السوقين نحو 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و764.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 495 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 38 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.326 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.211 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.115 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي قرب عند 6684.35 نقطة، متراجعاً 0.26%، بضغط بعض الأسهم القيادية.

وواصل سهم «العربية للطيران» استقراره عند 5.40 دراهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج، وصعدت أسهم الأغذية المتحدة 2.4%، ووطنية إنترناشيونال 2.1%، ودبي التجاري 1%، والمشرق 0.92%، فيما انخفضت أسهم الفردوس القابضة 4.7%، وأمان 3.98%، وسلامة 3.6%، وبي إتش إم كابيتال 3.2%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 36.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 253.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 216.8 مليون درهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم «الخليج للملاحة» و«الرمز كوربوريشن»، بقيمة إجمالية بلغت 54.8 مليون درهم، إذ تضمنت الصفقات، تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم الخليج للملاحة بنحو 17 مليون سهم، وصفقة على أسهم الرمز كوربوريشن بنحو 11.7 مليون سهم.

سوق أبوظبي

استقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10623.68 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 115.4 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 106.6 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 102.65 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الشارقة للأسمنت 4.85%، والخليج للمشاريع الطبية 3.79%، والبنك العربي المتحد 3.57%.

في المقابل، تراجعت أسهم الفجيرة لصناعات البناء 10%، وأبوظبي للموانئ 4.24%، وأسمنت الخليج 3.94%، وسوداتل للاتصالات 3.79%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.77%، والقطري 0.56%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.17%، ومسقط 0.33%، والبحرين 0.19%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.66%.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.77% ليغلق عند 11098 نقطة، وبتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال.

وتصدر سهم أماك الشركات المنخفضة بنسبة 7%، وتراجعت أسهم أرامكو، ومصرف الراجحي، ومعادن، والأهلي، وسليمان الحبيب، ومصرف الإنماء، وأكوا، وبنك البلاد، وبنك الرياض، وكيان، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

في المقابل، تصدّر سهم شمس الشركات المرتفعة بأكثر من 9%، وارتفعت أسهم اتحاد اتصالات، وأسمنت اليمامة، والسيف غاليري، ورسن، وسدافكو، وبي إس إف، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 26.665 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.364.611 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 51833 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.62% ليغلق عند مستوى 62544 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.66% ليغلق عند مستوى 23563 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.87% ليغلق عند مستوى 12994 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.88% ليغلق عند مستوى 18133 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.28% إلى 3634.96 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10.35 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسهمها.