سوق دبي عند 6700 نقطة.. و«الإمارات دبي الوطني» يحلّق

حافظ مؤشر سوق دبي على مكاسبه فوق مستوى 6700 نقطة، مغلقاً عند 6702.03 نقطة، منخفضاً بـ 0.42%، وذلك في أول جلسة بعد انتهاء إعلان نتائج الشركات عن عام 2025.

وحلّق سهم «الإمارات دبي الوطني» لمستوى تاريخي جديد، مرتفعاً 2.8%، ليغلق عند 36.75 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي، وكان السهم قد قفز خلال الجلسة إلى 37.10 درهماً، وهو أعلى سعر له منذ الإدراج.

وتصدر سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.7%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ 173.7 مليون درهم.

وصعدت أسهم مصرف السلام السودان 5.83%، وبي إتش إم كابيتال 3.3%، والعربية للطيران 0.94%، فيما انخفضت أسهم النعيم القابضة 9.7%، وطلبات 8.5%، وسبينس 3.7%، والإثمار القابضة 3.64%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 64.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 404.6 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 339.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10623.48 نقطة، متراجعاً 0.12%.

وتصدر «ألفا ظبي القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 107.8 ملايين درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 95.7 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 88.74 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، سهما دار التأمين 14.9%، والشارقة للأسمنت 14.06% بالحد الأقصى، وزاد حياة للتأمين 7.7%، وأوراسكوم 6.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.9%، وإي سفن - أذونات 9.2%، والخليج للمشاريع الطبية 5.4%، والبنك العربي المتحد 4.76%.

رسملة وسيولة

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 1.7 مليار درهم، في منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 996.4 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و729.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 655.3 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 38.2 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.332 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.215 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.117 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.40%، والقطري 0.37%، فيما ارتفعت بورصات الكويت 0.29%، ومسقط 2.17%، والبحرين 0.09%، وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر بورصة مصر 1.56%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.40%، ليغلق عند 11184 نقطة، وبتداولات بلغت 4.1 مليارات ريال.

وهبط سهم سلوشنز بنسبة 8%، عند 207.80 ريالات، وانخفضت أسهم أرامكو، والأهلي، ومعادن، وسليمان الحبيب، وأكوا، وسابك، ومصرف الإنماء، وجبل عمر، بنسب تراوحت بين 1 و2%.

في المقابل، تصدّر سهم مهارة الشركات المرتفعة بنسبة 7%، وارتفع سهم أسمنت العربية بنسبة 6%، وزاد سهم المملكة القابضة بنسبة 3%.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام جلسة الاثنين، فيما خسر رأس المال السوقي 47.442 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.337.946 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.56%، ليغلق عند مستوى 51493 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ 1.51%، ليغلق عند مستوى 62161 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.56%، ليغلق عند مستوى 32408 نقاط.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 1.38%، ليغلق عند مستوى 12882 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ 1.26%، ليغلق عند مستوى 17975 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.15%، إلى 3624 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 13.7 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و47 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.