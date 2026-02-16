115.3 ملياراً أرباح 57 شركة مدرجة بدبي خلال 2025 بنمو 14 %

ارتفعت أرباح 57 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 115.3 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو نسبته 14 % مقابل 101.4 مليار في عام 2024، بزيادة قيمتها 13.9 مليار درهم.

وبلغت حصة أرباح 4 بنوك من هذه الشركات 35 مليار درهم خلال العام الماضي، أي ما نسبته 30.4 % من القيمة الإجمالية لأرباح هذه الشركات المدرجة في سوق دبي.

ونمت الأرباح الصافية لـ5 شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي، بنسبة 34.3 %، خلال العام الماضي، لتصل إلى 39.1 مليار درهم، مقارنة بـ29.11 مليار درهم سجلتها في العام السابق 2024.

بنك الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 24 مليار درهم في 2025، بنمو 4 %. مقارنة بالعام الذي سبقه، والبالغ 23 مليار درهم.

وحقق البنك أرباحاً قبل الضريبة، بـ29.8 مليار درهم بزيادة 10 %، مدفوعاً بالنمو الكبير في حجم الأعمال في جميع قطاعات الأعمال وخطوط المنتجات. ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 12 % ليصل إلى 49.3 مليار درهم.

«إعمار العقارية»

حققت شركة إعمار العقارية أعلى مبيعات وإيرادات لها على الإطلاق، حيث بلغ صافي أرباح الشركة خلال 2025 مبلغ 22.32 مليار درهم، بزيادة 28 % عن عام 2024، فيما سجلت المبيعات 80.4 مليار درهم في عام 2025 بزيادة نسبتها 16 % مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه المبيعات 69.5 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 25.7 مليار درهم بنمو 36 %.

وحققت الشركة أعلى إيرادات سنوية لها على الإطلاق بقيمة 49.6 مليار درهم بزيادة 40 % مقارنة بعام 2024.

«إعمار للتطوير»

قفز صافي أرباح شركة إعمار للتطوير بنسبة 40 % لتصل إلى 13.6 مليار درهم خلال عام 2025، وارتفعت الإيرادات بنسبة 44 % لتصل إلى 27.48 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الضريبة 15.49 مليار درهم بنمو 52 %.

وأعلنت الشركة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 71.1 مليار درهم بنمو 9 %، واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بنسبة 100 % من رأس المال بقيمة 4 مليارات بواقع درهم واحد للسهم الواحد، وهي الأعلى في تاريخ الشركة بزيادة نسبتها 47 % مقارنة بعام 2024.

هيئة كهرباء ومياه دبي

سجلت هيئة كهرباء مياه دبي «ديوا» أرباحاً صافية 9.09 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو 25.66 %، مقارنة مع الفترة نفسها من 2024. وحققت المجموعة إيرادات بلغت 32.84 مليار درهم، بنمو بنسبة 6 % مقارنة مع 30.97 مليار درهم في 2024. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بمقدار 3.1 مليارات درهم (ما يعادل 6.2 فلوس للسهم) عن النصف الثاني.

«دبي الإسلامي»

وحقق دبي الإسلامي، صافي ربح 7.5 مليارات درهم، فيما بلغت الإيرادات 13.3 مليار درهم، وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة، نمواً 20 % على أساس سنوي، إلى 9 مليارات درهم، ونمت الموجودات الإجمالية 21 % إلى 416 مليار درهم، وتم اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وبلغت الإيرادات التشغيلية 13.3 مليار درهم مدعومةً بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، مسجلةً نمواً في الإيرادات 3 % على أساس سنوي.

بنك المشرق

حقق بنك «المشرق» نتائج استثنائية للسنة المالية 2025، تميزت بتوسع دولي استراتيجي، ونمو قياسي في القروض والودائع، وإعادة مكانته الاستراتيجية كبنك يربط الممرات التجارية الجديدة، التي تمتد عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 8.3 مليارات درهم في 2025، مع صافي ربح بعد الضريبة 7 مليارات درهم.

«دبي التجاري»

بلغ صافي ربح بنك دبي التجاري 3.5 مليارات درهم بنمو 15.5 %، وارتفعت الأصول 14.4 % إلى 160.3 مليار درهم، وزادت القروض 8.6 % إلى 101 مليار درهم، والودائع 14 % إلى 111.35 مليار درهم.

«دو»

سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، صافي ربح قدره 2.90 مليار درهم خلال عام 2025 مقارنة مع صافي ربح بقيمة 2.48 مليار درهم في 2024 بنمو نسبته 16.8 %، فيما ارتفعت الإيرادات 8.7 % لتصل إلى 15.9 مليار درهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية عن النصف الثاني من العام 2025 بواقع 40 فلساً للسهم الواحد ليصل إجمالي توزيعات الأرباح التي أوصى بها مجلس الإدارة عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد، بنمو سنوي 18.5 %، وهو ما يمثل نسبة توزيع أرباح قدرها 100 % من الأرباح.

«تيكوم»

قفز صافي أرباح مجموعة تيكوم خلال 2025 بنسبة 70 % لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مقارنة بـ1.22 مليار درهم خلال عام 2024.

وسجلت الإيرادات نمواً بنسبة 19 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار درهم، وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 20 % على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في الإيرادات وإدارة التكاليف الفعالة، في ظل ارتفاع هامش الأرباح إلى 78 %، مسجلاً بذلك زيادة بمقدار 1 نقطة مئوية مقارنة بالسنة المالية 2024.

«سالك»

زادت إيرادات شركة سالك بنسبة 35.1 % لتصل إلى 3.09 مليارات درهم في عام 2025، مقارنة بعام 2024، فيما قفز صافي الربح بنسبة 33.4 % ليصل إلى 1.55 مليار درهم، مقابل 1.16 مليار درهم تم تسجيلها خلال عام 2024.

وعزت الشركة هذا الأداء بشكل رئيسي إلى تطبيق نظام التسعير المتغير اعتباراً من 31 يناير 2025، بالإضافة إلى تشغيل بوابتين جديدتين طوال العام، وتحسن النشاط الاقتصادي الذي أدى إلى زيادة تسجيل المركبات ونمو الحركة المرورية.

«دبي للاستثمار»

ارتفعت أرباح شركة دبي للاستثمار، بنسبة 26.9 % إلى 1.53 مليار درهم بنهاية عام 2025، قياساً بأرباح 1.21 مليار درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024. وسجلت الإيرادات 14.88 مليار درهم في 2025 بنمو 5.4 %.

وحققت الشركة أرباحاً صافية قبل الضريبة بلغت 1.68 مليار درهم مقارنة بـ1.3 مليار درهم عام 2024، ويعود ارتفاع الربح قبل الضريبة لهذا العام بمقدار 381 مليون درهم بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لقطاع العقارات.

«إمباور»

نمت إيرادات مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.9 % و6.2 % على التوالي خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أرباح المؤسسة قبل الضريبة 10.5 % لتصل إلى 1.103 مليار درهم، كما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 10.5 % ليصل إلى 1.004 مليار درهم في عام 2025. وحققت الشركة إيرادات بقيمة 3.419 مليارات درهم خلال 2025 بنمو 4.9 %.

وبلغت الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة 993.3 مليون درهم بنمو 10.7 % مقارنة مع العام 2024.

سوق دبي المالي

وبلغت أرباح سوق دبي المالي قبل الضريبة 1.06 مليار درهم، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة نحو 965.8 مليون درهم بنهاية عام 2025، مقارنة بأرباح قدرها 376.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

«باركن»

ارتفعت إيرادات باركن 43 % خلال 2025 إلى 1.326 مليار درهم، ويعود ذلك إلى النجاح في تطبيق التعرفة المرنة لمواقف المركبات، وإضافة مواقف جديدة ضمن المحفظة، وزيادة الطلب على البطاقات الموسمية، وتعزيز نشاط الرقابة والتنظيم.

وقالت الشركة إنه على الرغم من ارتفاع التكاليف، فقد أسهمت الإيرادات القياسية في تحسين الربحية بشكل ملحوظ، إذ ارتفع صافي الربح السنوي بنسبة 48 % إلى مستوى قياسي 626 مليون درهم. وبلغت الأصول 2.351 مليار درهم في 2025، بنمو 6.38 %، مقارنة بـ2.210 مليار درهم بنهاية 2024.

«ديار للتطوير»

حققت شركة ديار للتطوير العقاري صافي ربح 602.2 مليون درهم خلال 2025، بنمو 27 %، مقارنة بـ473.9 مليون درهم في 2024.

وارتفعت أرباح الشركة العائدة إلى المساهمين بنسبة 28 % إلى 607.4 ملايين درهم بنهاية 2025، مقارنة بأرباح 474 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2024.

ويعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 30 % إلى 1.97 مليار درهم مقارنة بإيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

«تبريد»

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن إيرادات 2.46 مليار درهم وصافي أرباح 465 مليون درهم، وارتفع إجمالي القدرة التشغيلية بنسبة 19 % على أساس سنوي ليصل إلى 1.57 مليون طن تبريد حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 6.5 فلوس للسهم عن النصف الثاني من عام 2025، ليصل إجمالي التوزيعات السنوية 13 فلساً للسهم. ويمثل ذلك نسبة توزيع بلغت 71 % من صافي الأرباح المعدلة لعام 2025.

«تاكسي دبي»

ارتفعت إيرادات شركة تاكسي دبي للسنة المالية 2025 بنسبة 13 % مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.47 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المستدام عبر جميع قطاعات الأعمال، وبالاستفادة من استمرار نمو عدد السكان والسياحة في دبي، إلى جانب تسارع وتيرة التوسع الحضري، وانطلاقاً من هذه العوامل الإيجابية، واصلت شركة تاكسي دبي توسيع أسطولها واستفادت من زيادة عدد الرحلات خلال العام.

وحقق الربح التشغيلي نمواً بنسبة 8 % مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 443 مليون درهم مدعوماً بالأداء القوي للإيرادات وتركيز الشركة على تعزيز كفاءتها التشغيلية، كما ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 7 % ليصل إلى 356.1 مليون درهم، مما يعكس تحسناً متواصلاً في الأداء التشغيلي للشركة.