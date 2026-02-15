خسائر أسبوعية في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط خسائر في أسبوع متقلب شهد عوامل داعمة وضاغطة عدة في آن واحد، لا سيما فيما يتعلق بالتوترات بين أمريكا وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» خلال الأسبوع بنحو 0.4 % إلى 67.75 دولاراً للبرميل مقارنة مع 68.05 دولاراً للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 1 % إلى 62.89 دولاراً للبرميل مقارنة مع 63.55 دولاراً.

ووازنت السوق بين أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها بيانات التضخم، والأنباء المرتبطة بأن أوبك+ تميل إلى استئناف زيادات الإنتاج.

كما راقب المستثمرون المواقف الأمريكية مع إيران، لترتفع الأسعار في وقت سابق من الأسبوع في ظل المخاوف المرتبطة بشن أمريكا هجوماً على طهران، لكن التصريحات الأمريكية التالية الخاصة بإمكانية التوصل امتصت مخاوف الأسواق ودفعت لتراجع الأسعار.