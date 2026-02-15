الذهب يستأنف اللمعان.. والفضة تتراجع

وفي أسواق المعادن، استأنف الذهب لمعانه مسجلاً ارتفاعاً بأكثر من 1.5 % خلال الأسبوع وصولاً إلى 5042 دولاراً للأوقية مقارنة مع 4959 دولاراً الأسبوع الماضي. يأتي هذا الصعود في ظل تنامي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، حيث يعزز الذهب مكانته التاريخية كملاذ آمن يلجأ إليه المستثمرون للتحوط من تقلبات الأصول عالية المخاطر وتقلبات العملات.

ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتباين توقعات السياسة النقدية، تتزايد جاذبية المعدن النفيس كأداة لحفظ القيمة ووسيلة لتنويع المحافظ الاستثمارية، ما يدعم الطلب عليه في فترات الضبابية الاقتصادية ويمنحه زخماً إضافياً كلما ارتفعت مستويات القلق في الأسواق. أما الفضة، فقد سجلت خسارة أسبوعية بلغت نحو 0.7 % لتتراجع إلى مستوى 77 دولاراً للأونصة تقريباً مقارنة مع 77.98 دولاراً في الأسبوع السابق.