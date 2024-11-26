«ألف للتعليم» تنضم إلى مؤشر «إم إس سي آي للشركات الإماراتية ذات رأس المال الصغير»

انضمت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، إلى مؤشر «إم إس سي آي للشركات الإماراتية ذات رأس المال الصغير». محققة بذلك إنجازاً بارزاً بعد خمسة أشهر فقط من طرحها للاكتتاب العام، ليجسد ذلك قوة الأداء المالي والتشغيلي للشركة وآفاق نموها الواعدة.

وأعلنت «إم إس سي آي» إدراج «ألف للتعليم» في أحدث مراجعاتها، على أن يبدأ سريان الإدراج بعد إغلاق أسواق الأسهم بتاريخ 25 نوفمبر 2024.

ويكتسب هذا الإدراج أهمية خاصة كونه يأتي بعد مدة قصيرة من إعلان «ألف للتعليم» عن نتائج مالية قوية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً في صافي الربح المعدل قبل الضريبة بنسبة 8%، ليصل إلى 379 مليون درهم، مدعوماً بقاعدة إيراداتها القوية من العقود طويلة الأجل، وتركيزها على تحقيق كفاءة عالية في التكاليف في مختلف عملياتها.

ومورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) هي شركة أبحاث استثمارية تقدم مؤشرات الأسهم، وتحليلات مخاطر وأداء المحافظ الاستثمارية، وأدوات الحوكمة للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الاحتياط.

يشكل «مؤشر MSCI UAE للشركات الإماراتية ذات رأس المال الصغير» أداةً لقياس أداء قطاع رأس المال الصغير في سوق الأسهم. وتُستخدم مؤشرات MSCI على نطاقٍ واسع من قبل مديري الاستثمار والمؤسسات الاستثمارية لبناء محافظ استثمارية متوافقة مع المؤشر، وتشكل معياراً مرجعياً لأداء استراتيجيات الاستثمار النشطة.