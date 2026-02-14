27.4 مليار درهم مكاسب أسهم الإمارات في 5 جلسات

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 27.4 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.305 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 4.332 تريليونات درهم أمس، منها 3.212 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.120 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات جاوزت 13.9 مليار درهم، موزعة بواقع 8.54 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و5.4 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 3.7 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 234.75 ألف صفقة.

وحقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 13.4 مليار درهم مرتفعاً 0.59% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.107 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.120 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي للأسبوع الثاني على التوالي، ليصعد 7.5%، وارتفعت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 5.16%، والإمارات دبي الوطني 4.99%، ودو 4.76%، وأليك القابضة 4.4%، وباركن 3.9%، وزاد إعمار للتطوير 3.5%، وإعمار العقارية 3.45%، والرمز كوربوريشن 3.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 9.75%، ودبي الإسلامي 8.9%، ودريك آند سكل 5.74%، والإسمنت الوطنية 5.7%، والصناعات الوطنية القابضة 5.46%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.64 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 699.5 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذبا سيولة 686.75 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 471.5 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.4 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.93 مليار درهم.

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.69% إلى 10636.48 نقطة، رابحاً نحو 14 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 808.94 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «أدنوك للغاز» بسيولة 801.12 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 748.8 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 48.6%، وأمريكانا للمطاعم 21.5%، وسوداتل للاتصالات 18.3%، وعمان والإمارات للاستثمار 13.9%، ورأس الخيمة العقارية 12.3%. في المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 9.9%، والوثبة الوطنية للتأمين 9.86%، وحياة للتأمين 9.7%، وإنفيكتوس للاستثمار 8.5%، وعنان للاستثمار القابضة 5.98%.