ارتفاع «وول ستريت» بعد بيانات التضخم الأمريكي.. وتباين أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، بعدما أظهرت البيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مطلع عام 2026.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.47% أو 229 نقطة إلى 49687 نقطة، كما زاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.67% إلى 6829 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك، المجمع 0.61% إلى 22734 نقطة.

وانخفض سهم «بنترست» 23.7% إلى 14.5 دولاراً، بعدما حققت الشركة نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الرابع، قائلة إن الصدمات المتعلقة بالتعريفات الجمركية أثرت سلباً على أرباحها.

وعزز المستثمرون رهاناتهم على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام، حيث يرون الآن احتمالاً أكبر لخفضها 3 مرات، بعدما جاءت بيانات التضخم في الولايات المتحدة أقل من التوقعات.

وتباطأت وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في أمريكا خلال يناير إلى 2.5% من 2.6% في ديسمبر، وهو ما جاء متوافقاً مع التوقعات.

وعقب صدور البيانات، رفع المتداولون توقعاتهم لخفض الفائدة هذا العام إلى نحو 63 نقطة أساس، حيث يرون الآن احتمالاً بنسبة 50% لخفضها مرة ثالثة بحلول ديسمبر (بمقدار ربع نقطة مئوية).

وتباينت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الجمعة، وسط ضغوط من قطاع العقارات، رغم صدور بيانات أكدت نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع من العام الماضي.

وهبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.15% إلى 617.7 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية طفيفة 0.1%.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني 0.25% إلى 24914 نقطة، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 0.42% إلى 10446 نقطة، في حين انخفض «كاك» الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 8311 نقطة.

وهبط سهم «لوريال» 4.95% بعد أن جاءت مبيعات الشركة المالكة لعلامتي «مايبيلين» للمكياج و«كيراستاس» للشامبو في الربع الأخير من العام الماضي أقل من التوقعات.