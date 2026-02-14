«الأخضر» يزيّن مؤشرات الأسواق العربية في أسبوع

تزينت مؤشرات البورصات العربية باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي، فيما خالفت بورصة البحرين الاتجاه الصاعد للأسواق، وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الشركات عن عام 2025.

وبينما دعمت السيولة الانتقائية أسواقاً مثل السعودية وقطر ومسقط، مالت بورصات أخرى إلى الحذر، في ظل تغيرات في قيم وأحجام التداولات تعكس إعادة تموضع واضحة لرؤوس الأموال.

سوق دبي

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.59% في أسبوع، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي للأسبوع الثاني على التوالي، ليصعد 7.5%، وارتفعت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 5.16%، والإمارات دبي الوطني 4.99%، ودو 4.76%، وأليك القابضة 4.4%، وباركن 3.9%، وزاد إعمار للتطوير 3.5%، وإعمار العقارية 3.45%، والرمز كوربوريشن 3.2%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأغذية المتحدة 9.75%، ودبي الإسلامي 8.9%، ودريك آند سكل 5.74%، والإسمنت الوطنية 5.7%، والصناعات الوطنية القابضة 5.46%.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.69% إلى مستوى 10636.48 نقطة، رابحاً نحو 14 مليار درهم في 5 جلسات.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم دار التأمين 48.6%، وأمريكانا للمطاعم 21.5%، وسوداتل للاتصالات 18.3%، وعمان والإمارات للاستثمار 13.9%، ورأس الخيمة العقارية 12.3%.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 9.9%، والوثبة الوطنية للتأمين 9.86%، وحياة للتأمين 9.7%، وإنفيكتوس للاستثمار 8.5%، وعنان للاستثمار القابضة 5.98%.

السعودية

وسجل المؤشر السعودي العام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.56%، أو 63.08 نقطة، مغلقاً عند مستوى 11251.81 نقطة، وذلك مقارنة مع 11188.73 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع 13 قطاعاً، يتصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية.

بينما انخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 22.22 مليار ريال، مقارنة مع 26.02 مليار ريال الأسبوع الماضي، بخسارة 14.62%.

فيما ارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية لتسجل مكاسب بنسبة 23.47% إلى 1.39 مليار سهم، مقارنة مع 1.13 مليار سهم للأسبوع الماضي.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع مكاسب 118.72 مليار ريال، ليسجل 9.562 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.443 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم «أمريكانا» المكاسب قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 24.39%، تلاه سهم مجموعة إم بي سي بلغت 19.49%، كيان السعودية 14.7%، والمجموعة السعودية 12.5%، والعزيزية ريت 9.8%.

فيما تصدر سهم سي جي إس قائمة الأعلى خسارة بتراجع 12%، تلاه سهم الموارد الذي انخفض بنسبة 8.68%، وسدافكو 6.2%، والرمز 5.16%، وتعليم ريت 4.7%.

الكويت

وسجلت المؤشرات الكويتية أداءً متبايناً خلال الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، في ظل ارتفاع 8 قطاعات رئيسية.

وسجل مؤشر السوق الأول نمواً بنسبة 0.23% إلى 9287.18 نقطة، كذلك ارتفع مؤشر السوق العام إلى مستوى 8703.86 نقاط، مرتفعاً بنحو 0.14%. ونما مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.08% إلى مستوى 8627.01 نقطة.

على الجانب الآخر، خالف المؤشر الرئيسي الاتجاه ليتراجع بنسبة 0.33% إلى مستوى 8083.03 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بشكل محدود بنسبة 0.13% إلى 51.98 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ 51.92 مليار دينار نهاية الأسبوع الماضي.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 13.59% إلى 294.15 مليون دينار، كما تراجعت كميات التداول 2.72% مسجلة 1.10 مليار سهم، عبر74.95 ألف صفقة منفذة، بتراجع 10.25% في إجمالي الصفقات.

وتصدر سهم بترولية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 12.44%، تلاه سهم مواشي 11.58%، والجزيرة 10%، فيما تصدر سهم أهلية قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض نسبته 13.45% تلاه سهم يونيكاب 7.9%، وفيوتشر كيد 7%.

قطر

وفي الدوحة، سجل المؤشر العام لبورصة قطر مكاسب أسبوعية، مدعوماً بارتفاع قطاعي جماعي.

وارتفع المؤشر بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 11515.81 نقطة، بزيادة 160.45 نقطة عن الأسبوع الماضي.

وارتفع رأس المال السوقي بأقل قليلاً من 1% مسجلاً 686.55 مليار ريال بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة مع 679.80 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد السيولة، بلغت قيم التداولات الأسبوعية 2.29 مليار ريال، وسجلت أحجام التداولات الأسبوعية 704.50 ملايين سهم، عبر 134.26 ألف صفقة.

وتصدر سهم ودام الغذائية قائمة المكاسب الأسبوعية مرتفعاً بنسبة 15.27%، تلاه سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام بارتفاع 9.5%، ثم السلام العالمية 6.7%، فيما تصدر سهم مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز قائمة التراجعات بانخفاض 5% تقريباً، تلاه سهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي 2.46%، ثم القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 2.14%.

البحرين

في المقابل، تراجعت بورصة البحرين خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 12 فبراير، في ظل أداء مائل إلى الحذر وسيطرة الضغوط البيعية على عدد أكبر من الأسهم.

وأغلق مؤشر البحرين العام عند مستوى 2052.19 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.38% مقارنة بالأسبوع السابق، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.23% ليغلق عند 1,021.46 نقطة.

على صعيد حركة الأسهم، مالت الكفة بوضوح نحو التراجعات، إذ انخفضت أسهم 13 شركة مقابل ارتفاع 6 شركات فقط.

أما من حيث السيولة، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 11.96 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقارب 4.94 ملايين دينار بحريني.

وتصدر سهم البحرين الإسلامي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 4.65%، تلاه سهم خليجي بنك بتراجع 4.35%، ثم سهم استيراد بانخفاض 3.06%، فيما تصدر سهم الأسواق الحرة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 1.14% تلاهم بنك السلام بنسبة 0.42% ثم البحرين والكويت بنسبة 0.39%.

مسقط

وسجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» مكاسب أسبوعية، مرتفعاً بنسبة 11.72%، ليغلق عند مستوى 7177.57 نقطة، بدعم من ارتفاعات المؤشرات القطاعية المختلفة.

وارتفعت القيمة السوقية بنحو 5.48% إلى 35.755 مليار ريال، مقارنة مع 33.898 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بما يشكل مكاسب سوقية بقيمة 1.856 مليار ريال.

وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 73.93% إلى 377.27 مليون ريال، مقابل 216.91 مليون ريال في الأسبوع الماضي، كما ارتفعت كميات التداولات بنسبة 65.29% إلى 1.436 مليار ورقة مالية، مقابل 868.98 مليون سهم في الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم بنك صحار الدولي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 26.29%، تلاه سهم مطاحن صلالة بنسبة 25.85%، والدولية للاستثمارات المالية القابضة بنسبة 25.53%، فيما تصدر سهم مسقط للغازات التراجعات بـ5.11%، تلاه إسمنت عمان 1.6%، وعمان للمرطبات 1.43%.

مصر

وسجلت المؤشرات المصرية محصلة خضراء خلال الأسبوع، ليغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 50490.2 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.51%، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.26% لينهي التداولات عند 12931.2 نقطة، كما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنحو 1.52% مغلقاً الفترة عند مستوى 17929.64 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,295.3 مليارات جنيه في نهاية الفترة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.31% خلال الفترة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 543.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 10,480 ملايين ورقة منفذة على 869 ألف عملية، وذلك مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجلت قيمة تداول قدرها 463.8 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول 11,284 مليون ورقة منفذة على 828 ألف عملية.