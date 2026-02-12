تحول أسهم أمريكا وأوروبا للتراجع تحت وطأة مخاوف التكنولوجيا

تحولت الأسهم الأمريكية للانخفاض الخميس، مع استمرار المستثمرين في تجنب قطاع التكنولوجيا، وتوجههم نحو قطاعات أخرى قادرة على الاستفادة من النمو الاقتصادي، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم التي تصدر غداً.

وخلال التعاملات نزلت مؤشرات بورصة وول ستريت بصورة جماعية بعد صعودها في بداية جلسة التداول، وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.13% أو 565 نقطة إلى 49556 نقطة، بعد أن تجاوز مستوى 50 ألف نقطة يوم الجمعة الماضي.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.15% أو 77 نقطة إلى 6863 نقطة، كما تراجع «ناسداك» المجمع بنحو 1.61% أو 371 نقطة إلى 22694 نقطة.

وتلقت وول ستريت دعماً جزئياً من صعود شركات ترتبط أعمالها بالدورات الاقتصادية، مثل «وول مارت» التي ارتفع سهمها 3.39% إلى 133.14 دولاراً، و«بوينج» التي ارتفعت 1.87% إلى 240.68 دولاراً، لكن استمرار الضغوط في قطاع التكنولوجيا أثقل كاهل السوق؛ حيث تراجع سهم «أبل» 3.73% إلى 265.22 دولاراً، و«أمازون» بنسبة 2.87% إلى 198.22 دولاراً، و«بلانتير» بنسبة 6.18% إلى 127.30 دولاراً، و«أوراكل» 1.91% إلى 154.17 دولاراً.

وتراجع سهم «سيسكو سيستمز» 7.1% إلى 79.46 دولاراً، بعدما توقعت الشركة نتائج أعمال مخيبة للآمال في الربع الحالي.

و ارتفع سهم «ماكدونالدز» 1.25% إلى 328.46 دولاراً، بعدما أعلنت إيرادات وأرباحاً تفوق التوقعات.

وتراجع عدد ‌الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأقل من المتوقع ⁠الأسبوع الماضي، وهو ما يعود على الأرجح إلى ‌استمرار الاضطرابات الناجمة عن العواصف الشتوية.

وقالت وزارة ‌العمل الأمريكية إن الطلبات ‌المقدمة لأول ‌مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ‌انخفضت بخمسة آلاف إلى ⁠227 ألف طلب بعد التعديل ⁠في ضوء ⁠العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من فبراير.

وتراجعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات الخميس، بعد أن لامست مستويات قياسية خلال الجلسة، مع تركيز المستثمرين على تقييم نتائج الأعمال وآفاق اقتصاد القارة العجوز.

انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.49% إلى 618 نقطة عند الإغلاق، بعدما قفز إلى مستوى قياسي خلال التعاملات عند 625.9 نقطة.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.67% إلى 10402 نقطة بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 10535.76 نقطة.

واستقر مؤشر «داكس» الألماني عند 24852 نقطة، وفي المقابل، ارتفع نظيره الفرنسي «كاك 40» بنحو 0.33% إلى 8340 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، زاد سهم «سيمنز» 0.29% إلى 257 يورو، بعد رفع الشركة الألمانية توقعاتها المالية لعام 2026، كما ارتفع سهم «هيرميس إنترناشيونال» الفرنسية بنسبة 2.55% إلى 2174 يورو، بدعم من صعود أرباح الربع الرابع 9.8%، لكن سهم «أيدين» الهولندية المتخصصة في التكنولوجيا المالية هبط 21.87% إلى 903.3 يورو.