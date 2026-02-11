المؤشرات الأمريكية والأوروبية تحت حصار أسهم التكنولوجيا مجدداً

تحولت الأسهم الأمريكية إلى التراجع الأربعاء، بعد بداية قوية في التعاملات المبكرة في بورصة وول ستريت بعدما أظهرت بيانات مرونة سوق العمل في الولايات المتحدة، ما أعطى إشارات بأن الاقتصاد لا يزال قوياً، وهبطت المؤشرات بضغط أسهم شركات التكنولوجيا التي تراجعت مجدداً وسط مخاوف مستمرة بشأن تداعيات نماذج الذكاء الاصطناعي على شركات البرمجيات.

وخلال التعاملات هبط مؤشر «داو جونز» 0.28% أو 249 نقطة إلى 50435 نقطة، ونزل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.02% إلى 6982 نقطة، كما تراجع «ناسداك» 0.26% إلى 23246 نقطة.

وانخفض سهم «موديرنا» 11.3% إلى 37.25 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت مراجعة طلبها للحصول على موافقة على لقاح تجريبي للإنفلونزا.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأعلى من المتوقع خلال يناير، في دلالة على انتعاش سوق العمل الأمريكية مع مطلع العام الجاري، في ظل توقعات بأن تسهم التخفيضات الضريبية في تعزيز التوظيف هذا العام، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل.

كما خفض المكتب بيانات ديسمبر بمقدار ألفي وظيفة من 50 ألفاً مقدرة سابقاً، إلى جانب تقليص تقديرات نوفمبر 15 ألف وظيفة إلى 41 ألفاً، ليصل إجمالي الخفض في الشهرين الماضيين إلى 17 ألف وظيفة.

وقد تعطي بيانات التوظيف الأمريكية القوية مساحة للاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول لاحتواء معدلات التضخم التي تتجاوز المستوى المستهدف عند 2%.

وتباينت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات، في ظل ضغوط قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.1% إلى 621.58 نقطة، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 623.49 نقطة خلال التداولات، رغم تراجع قطاع التكنولوجيا 1.8%.

وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.53% إلى 24856 نقطة، وتراجع «كاك» الفرنسي 0.2% إلى 8313 نقطة، في حين زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.15% إلى 10472 نقطة.

وارتفع سهم «سيمنز إنرجي» 8.4%، بعدما أعلنت الشركة نتائج أعمال تفوق التوقعات، بفضل الطلب القوي على خدماتها في ظل توسع الإنفاق العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.