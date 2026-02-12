2.5 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية.. و«الإمارات دبي الوطني» يحلّق

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية 2.5 مليار درهم، في منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.44 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.08 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 676.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49.4 ألف صفقة، وسط ترقب المستثمرين لإعلان النتائج المالية للشركات والبنوك الوطنية عن عام 2025.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.347 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.237 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.110 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي قرب مستوى 6690 نقطة، مغلقاً عند 6686.27 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ1.26 %.

وقفز سهم «الإمارات دبي الوطني» لأعلى مستوى له منذ إدراجه في سوق دبي مرتفعاً 1.91 % ليغلق عند 34.65 درهماً، وكان السهم قد قفز خلال الجلسة إلى 34.95 درهماً وهو أعلى سعر له منذ الإدراج.

وتصدر سهم «الإمارات ريم للاستثمار» ارتفاعات 13 شركة بسوق دبي مرتفعاً 6.3 %، وصعدت أسهم مساكن دبي ريت 2.96 %، وبنك المشرق 1.9 %، ودو 0.93 %، وسكون تكافل 0.73 %، فيما انخفضت أسهم دبي الإسلامي 8.6 %، وإمباور 4.2 %، واكتتاب القابضة 2.8 %، وديوا 2.24 %.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 38.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 440.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 402 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وعزز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» صعوده بنسبة 0.03 % عند 10654.20 نقطة.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 138 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 127.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 105.2 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم دار التأمين 12.65 %، وسوداتل للاتصالات 4.6 %، والبنك العربي المتحد 4.3 %، وحياة للتأمين 3.7 %، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج اﻻستثمارية 9.5 %، وتو بوينت زيرو 6.25 %، ورابكو للاستثمار 6.05 %، وأمريكانا للمطاعم 5.47 %.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.41 %، والكويتي 0.01%، والبحرين 0.22 %، فيما ارتفعت بورصتا قطر 0.01 %، ومسقط 1.97 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 1.34 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.41% ليغلق عند 11168 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.9 مليارات ريال.

وتصدّر سهم الموسى الشركات المتراجعة بنسبة 5 %، وانخفضت أسهم الأهلي السعودي، والأول، وأكوا، وبنك الرياض، وسابك، والبحري، وبنك البلاد، والمراعي، ودار الأركان، وعلم، بنسب تراوحت بين 1 و3 %.

في المقابل، تصدّر سهم شمس الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وارتفعت أسهم زين السعودية، والمسار الشامل، وسال، وأبومعطي، والخليج للتدريب، والخريف، بنسب تراوحت بين 3 و5 %.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام جلسة أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 25.949 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.272.929 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ1.34 % ليغلق عند مستوى 49700 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.18 % ليغلق مستوى 60211 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.34 % ليغلق عند مستوى 22593 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.61 % ليغلق عند مستوى 12855 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.61 % ليغلق عند مستوى 17818 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.08 % إلى 3610 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول عند 7.2 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة له والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 35 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسهمها.