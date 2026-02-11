الأسهم الأوروبية تتباين.. المستثمرون يترقبون نتائج الشركات

تباينت الأسهم الأوروبية الأربعاء، وسط ترقب المستثمرين الإقليميين لإعلان نتائج الشركات.

وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الأوسع نطاقاً تراجعاً بنسبة 0.1% ليصل إلى 620.32 نقطة، وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.3% ليصل إلى 24912.98 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 8301.70 نقطة، وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.2% إلى 10381.87 نقطة.

وأعلنت شركة هينيكن الهولندية عن نتائجها السنوية الكاملة، مشيرة إلى أنها ستقوم بتسريح ما بين 5 آلاف و6 آلاف موظف خلال العامين المقبلين.

وذكرت الشركة، التي استشهدت بـ«ظروف السوق الصعبة»، أنها حالياً في خضم استراتيجية تحول تهدف إلى تسريع النمو بحلول عام 2030.

وأفادت هينيكن أن إجمالي الإنتاج انخفض بنسبة 1.2% خلال عام 2025، في حين ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 4.4% مقارنة بالعام السابق. وأضافت الشركة أنها تتوقع نمواً في الربح التشغيلي يتراوح بين 2% و6% خلال العام الحالي.

وبعد إعلان هذه النتائج، ارتفعت أسهم هينيكن بنسبة 5%.