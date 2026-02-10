تباين المؤشرات الأمريكية والأوروبية وسط تقييم النتائج وترقب البيانات

عواصم - وكالات

تباينت الأسهم الأمريكية الثلاثاء، في جلسة متقلبة على الرغم من أداء إيجابي في قطاع التكنولوجيا، مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري وبيانات التضخم هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات زاد مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.16% أو 200 نقطة إلى 50334 نقطة، فيما تحول مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى التراجع بعد صعوده في بداية التداولات وهبط 0.11% إلى 6971 نقطة، كما نزل مؤشر ناسداك 0.25% إلى 23252 نقطة.

وصعد سهم «سبوتيفاي» 15.67% إلى 475.63 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع عدد المستخدمين النشطين شهرياً 11% خلال الربع الرابع.

وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة على أساس سنوي خلال ديسمبر، في حين استقرت على الصعيد الشهري على خلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها 0.5% بحسب بيانات مكتب الإحصاء.

وظلت مبيعات التجزئة الأمريكية ضعيفة مع نهاية العام الماضي في ظل ضغوط تضخمية وتوترات تجارية ساهمت في كبح الطلب الاستهلاكي داخل الولايات المتحدة.

واستقرت أسعار الواردات الأمريكية خلال ديسمبر، في بيانات تم تأجيلها من الأسبوع الماضي بسبب الإغلاق الحكومي الأخير.

وأعلن مكتب إحصاءات العمل في بيان بسبب جدول النشر المضغوط إثر الإغلاق الجزئي الأخير، أن أسعار الواردات ظلت مستقرة على أساس سنوي خلال ديسمبر، في حين ارتفعت 0.1% على أساس شهري.

بينما سجلت أسعار الصادرات زيادة سنوية 3.1% خلال الشهر الماضي، ما يعكس استمرار الضغوط السعرية على السلع المصدّرة.

تقييم النتائج

وتباينت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الثلاثاء، مع تركيز المستثمرين على تقييم نتائج أعمال الشركات، ومتابعة تطورات الوضع السياسي الداخلي في بريطانيا.

وعند الإغلاق، استقر مؤشر «ستوكس يوروب 600» عند 620 نقطة، وسط أداء متباين في القطاعات الرئيسة.

وتراجع مؤشرا فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.31% إلى 10353 نقطة، وداكس الألماني 0.11% إلى 24987 نقطة، فيما استقر كاك 40 الفرنسي عند 8327 نقطة.

وصعد سهم فيلبس 11.76% إلى 27.57 يورو، بعدما كشفت صانعة المعدات الطبية التي يقع مقرها في هولندا عن نمو طلبياتها 6% وتحولها للربحية في عام 2025.

وارتفع سهم كيرنج - مالكة علامة الأزياء الفخمة جوتشي - 10.90% إلى 288 يورو بدعم من توقع الشركة الفرنسية عودة مبيعاتها للنمو هذا العام.

وفي المقابل، هبط سهم بي بي 6.13% إلى 4.4835 جنيهاً إسترلينياً، عقب تعليق الشركة البريطانية عمليات إعادة شراء الأسهم بدعوى تعزيز مركزها المالي.