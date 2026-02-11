سوق دبي يستقر فوق 6770 نقطة بمكاسب 3 مليارات درهم

حافظ سوق دبي المالي على مؤشره فوق مستوى 6770 نقطة، إذ سجل المؤشر 6771.6 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.04%، محققاً مكاسب جاوزت 3 مليارات درهم، مدعوماً باستمرار إعلان النتائج المالية القوية للبنوك والشركات الوطنية عن عام 2025. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.116 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.119 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «إمباور» ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.15% عند 1.9 درهم، بعد إعلان الشركة عن نتائج قوية لعام 2025، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ473.8 مليون درهم مرتفعاً 0.61% ليغلق عند 16.5 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بأكثر 165 مليون درهم صاعدا 1.19% عند 34 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.2%، وباركن 4%، والرمز كوربوريشن 3.2%، ومصرف عجمان 2.5%، فيما انخفضت أسهم الأغذية المتحدة 9.75%، وسالك 2.5%، ودبي للاستثمار 2.1%، ودبي الإسلامي 1.96%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 164.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 584.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 419.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.20% عند 10650.86 نقطة، رابحاً نحو 6 مليارات درهم. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 190.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 170.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 103.3 ملايين درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أمريكانا للمطاعم 7.5%، وإي سفن - أذونات 6.98%، والوطنية للسياحة والفنادق 6.3%، وأسمنت الخليج 6.16%.

في المقابل، انخفضت أسهم حياة للتأمين 3.57%، والبنك العربي المتحد 2.1%، والشارقة الإسلامي 2.1%، وإن إم دي سي 1.83%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 9 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.364 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 4.373 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.254 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.119 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.17 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 723.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.17%، والقطري 0.76%، ومسقط 1.94%، والبحرين 0.11%، فيما انخفضت بورصة الكويت 0.33%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.16%.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.17% ليغلق عند 11214 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.5 مليارات ريال.

وتصدّر سهما مجموعة إم بي سي، وأمريكانا، الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعدت أسهم أرامكو السعودية، وسابك، وبي إس إف، وصناعات كهربائية، وسبكيم العالمية، والمجموعة السعودية، بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل، تصدّر سهم سي جي إس، الشركات المتراجعة بنسبة 10% عند 8.59 ريالات، وتراجعت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا، والبحري، وطيبة، ودار الأركان، والعربي، ومكة، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام جلسة أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 6.487 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.298.878 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بـ0.16% ليغلق عند مستوى 50376 نقطة.

فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.08% ليغلق عند مستوى 60929 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.16% ليغلق عند مستوى 22900 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.41% ليغلق عند مستوى 12935 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 17928 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.20% عند 3607 نقاط، في حين بلغت قيمة التداول نحو 6.9 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 27 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.30%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.28%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.06%.