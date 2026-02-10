سوق دبي يتجاوز 6770 نقطة بمكاسب 9.5 مليارات درهم

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6770 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 27 فبراير 2006، مرتفعاً للجلسة السادسة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 1.25 % أو ما يعادل 83.4 نقطة، مسجلاً 6774.38 نقطة، بمكاسب جاوزت 9.5 مليارات درهم، بقيادة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات، والبنوك، والصناعة، والمرافق العامة، والاتصالات، مدعومة باستمرار إعلان النتائج المالية القوية للشركات والبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.107 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 1.116 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات 36 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 7.7 % عند 0.335 درهم، وصعدت في سوق دبي أسهم أجيليتي للمخازن 6.25 %، ودبي للاستثمار 4.3 %، وإعمار العقارية 2.8 %، ودبي الإسلامي 2 %، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 6.6 %، والصناعات الوطنية القابضة 5.47 %، وأمان 4.95 %، ودريك آند سكل 4.4 %.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 155.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 520.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 365.15 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.63 % عند 10629.4 نقطة، رابحاً نحو 50 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 332.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 166.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 128.35 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أمريكانا للمطاعم 14.7 % بالحد الأقصى، وعمان والإمارات للاستثمار 13.9 %، وسوداتل للاتصالات 10.98 %، وطاقة 10.14 %. في المقابل، انخفضت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 9.86 %، وإي سفن - أذونات 7.7 %، وإنفستكورب كابيتال 4.46 %، وحياة للتأمين 2.78 %.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 59.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.305 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 4.364 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.248 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.116 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.13 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 935.3 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.19 %، والكويتي 0.20 %، والبحرين 0.19%، فيما ارتفعت بورصتا مسقط 2.98 %، وقطر 0.76 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.52 %.

السعودية

تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 11195 نقطة، وبتداولات بلغت 4.4 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، والأول، بنك الجزيرة، وأكوا، ومعادن، والعربي، والمراعي، ودار الأركان، والبحري، بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

في المقابل، صعد سهم أمريكانا، بنسبة 10 % عند 1.79 ريال، وارتفع سهما سينومي ريتيل، والمتقدمة، عند 18.36 ريالاً، و25.82 ريالاً.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 13.187 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.292.391 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.52 % ليغلق عند مستوى 50293 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.67 % ليغلق عند مستوى 60878 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.52 % ليغلق عند مستوى 22863 نقطة.

وربح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.07 % ليغلق عند مستوى 12882 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بـ0.18 % ليغلق عند مستوى 17872 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.61 % عند 3600 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 8.5 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 20 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.