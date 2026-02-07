109 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب رأسمالية بقيمة 109 مليارات درهم، في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 4.305 تريليونات درهم، منها 3.198 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.107 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات جاوزت 12.94 مليار درهم، موزعة بواقع 8.15 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.78 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.48 مليارات سهم، عبر تنفيذ 210 آلاف صفقة.

وأضاف سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 44.5 مليار درهم مرتفعاً 3.97% في 5 جلسات. وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.062 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 1.107 تريليون درهم.

وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليصعد 10.84%، وارتفعت أسهم الإمارات دبي الوطني 9.5%، وإعمار للتطوير 7.85%، ودريك آند سكل 7.6%، وتيكوم 6.9%، وزاد ديار للتطوير 6.86%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.68 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 581.4 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 534.1 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 736 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.12 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.4 مليار درهم. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 2.74% إلى 10563.11 نقطة، رابحاً نحو 64.5 مليار درهم في 5 جلسات.