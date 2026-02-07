سوق دبي يتصدر ارتفاعات البورصات الخليجية في أسبوع

تصدر مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعات البورصات الخليجية في أسبوع، وتزينت 7 أسواق عربية باللون الأخضر في أول أسابيع شهر فبراير، فيما سجل المؤشر السعودي أداء سلبياً، وتراجع خلافاً للاتجاه الصاعد للأسواق.

سوق دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 3.97% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليصعد 10.84%، وارتفعت أسهم الإمارات دبي الوطني 9.5%، وإعمار للتطوير 7.85%، ودريك آند سكل 7.6%، وتيكوم 6.9%، وزاد ديار للتطوير 6.86%، ومصرف عجمان 6.76%، وإعمار العقارية 6.3%، وسكون تكافل 6.15%، وتكافل الإمارات 5.9%، والعربية للطيران 5.6%.

في المقابل، تراجعت أسهم بنك المشرق 7.9%، وأمان 7.76%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، وسلامة 3.1%، والإمارات ريم للاستثمار 2.3%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 1.68 مليار درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 581.4 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذبا سيولة 534.1 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 2.74% إلى مستوى 10563.11 نقطة، رابحاً نحو 64.5 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 927.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 739.75 مليون درهم، ثم «الفا ظبي القابضة» جاذباً 507.84 ملايين درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم شركة الظفرة للتأمين 14.8%، وأيبيكس للاستثمار 14.24%، والخليج الاستثمارية 10.95%، والوثبة الوطنية للتأمين 10.94%، وإن إم دي سي إنيرجي 10%.

في المقابل، تراجعت أسهم عنان للاستثمار 11.4%، وألفا داتا 5.9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.2%، وأسمنت الفجيرة 4.1%، وإيزي ليس 3.4%.

السعودية

سجلت السوق السعودية أداءً سلبياً خلال تعاملات الأسبوع الأول من شهر فبراير، ليتراجع المؤشر العام «تاسي» بنسبة 1.7% إلى مستوى 11188.73نقطة، مقابل 11382.08 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، وذلك تحت ضغط من تراجع 18 قطاعاً.

وسجلت الأسهم المتداولة خسائر سوقية بلغت 121.34 مليار ريال في أسبوع، لتهبط القيمة السوقية إلى 9.443 تريليونات ريال، مقارنة 9.565 تريليونات ريال، بالأسبوع الماضي.

وهبطت قيم التداولات الأسبوعية إلى 26.02 مليار ريال، مقارنة مع 30.19 مليار ريال الأسبوع الماضي، بانخفاض 13.79%، كما تراجعت أحجام التداول الأسبوعية هبوطاً بنسبة 17.91%.

وتصدر سهم «أماك» قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع، متراجعاً بنسبة 12.67%، ثم سهم علم بنسبة 12.5%، نادك 11%، والأبحاث والإعلام 10.7%، وصدق 8.6%.

فيما تصدر سهم الماجد للعود، قائمة الارتفاعات، بنمو 11.48%، تلاه سهم ميدغلف للتأمين بارتفاع 11.25%، ثمار 9.57%، والدوائية 9.05%، والكيميائية 8.1%.

الكويت

على النقيض من أداء السوق السعودية، وبدعم من ارتفاع 11 قطاعاً، سجلت المؤشرات الكويتية مكاسب أسبوعية، ليرتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.56% إلى مستوى 9266.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.47% إلى 8691.77. وصعد مؤشر السوق الرئيسي 1.08% إلى 8109.7 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 51.92 مليار دينار، بارتفاع 1.48% أو 759 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الماضي.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 14% إلى 340.42 مليون دينار، كما تراجعت كميات التداول بنحو 6% إلى 1.13 مليار سهم، عبر 83.51 ألف صفقة.

وتصدر سهم ديجتس قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 25.13%، تلاه سهم ميزان 15.54%، وإنوفست 12.46%، فيما تصدر سهم فنادق قائمة الأكثر انخفاضاً متراجعاً بنسبة 11.15%، تلاه سهم المعدات بانخفاض 9.80%، ثم الديرة 5.55%.

قطر

كذلك سجل المؤشر القطري أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الأول من فبراير، ليرتفع بنسبة 0.40% إلى مستوى 11355.36نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الأسبوع 679.80 مليار ريال، مقارنة مع 675.66 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بما يشكل ارتفاعاً نسبته 0.61%.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 1.87 مليار ريال، وأحجام التداولات 580.94 مليون سهم، عبر 121.53 ألف صفقة.

وتصدر سهم قطر للتأمين قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع بـ5.61%، تلاه سهم قطر الوطنية لصناعة الأسمنت 5.56%، وسهم استثمار القابضة 4.22%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم الخليج الدولية للخدمات قائمة الخسائر بتراجع 8.45%، تلاه سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم 6.2%، والمجموعة للرعاية الطبية 4.35%.

مسقط

وفي عُمان، سجل المؤشر الرئيسي «مسقط 30» أسبوعاً أخضر ليرتفع خلاله بنسبة 1.49% إلى 6424.7 نقطة، بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية الأساسية.

وسجلت الأسهم المتداولة مكاسب سوقية 387.71 مليون ريال، وذلك بعدما نمت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 1.16%، إلى 33.898 مليار ريال، مقارنة مع 33.511 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وارتفع حجم التداولات الأسبوعية بنسبة 6.16% إلى 868.98 مليون ورقة مالية، مقابل 818.59 مليون سهم في الأسبوع الماضي، فيما تراجعت قيم التداولات 7.74% إلى 216.91 مليون ريال، مقابل 235.11 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم الوطنية لصناعة البسكويت قائمة الأعلى ربحاً خلال الأسبوع بنسبة 10%، تلاه مسقط للغازات 8%، ومصانع مسقط للخيوط بنسبة 6.83%.

بينما تصدر سهم الخدمات المالية قائمة التراجعات، منخفضاً بنسبة 8.05%، تلاه صلالة لخدمات الموانئ بنسبة 6.98%، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.67%.

البحرين

وفي البحرين، اختتم المؤشر الرئيسي الأسبوع المنتهي في 5 فبراير عند مستوى 2060.09 نقطة، محققاً ارتفاعاً بنسبة 0.78%، كما سجل مؤشر البحرين الإسلامي، أداءً أكثر قوة حيث ارتفع بنسبة 1.56% ليصل إلى 1023.78 نقطة.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي هيمنة واضحة للشركات الرابحة على الخاسرة، حيث بلغ عدد الشركات الأكثر ربحاً 13 شركة، بينما بلغ عدد الشركات الأكثر انخفاضاً 3 شركات فقط.

وبلغت الكمية المتداولة نحو 12.66 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5.096 ملايين دينار بحريني.

وتصدر سهم SALAM قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 3.06%، تلاه سهم CINECO بنسبة 2.94%، ثم سهم BISB بنسبة 2.38%، فيما تصدر سهم NBB قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 0.60%، تلاه سهم DUTYF الذي انخفض بنسبة 0.45%، ثم BEYON بنسبة 0.41%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق مؤشر «EGX30» عند 49739.03 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 4.09%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعوداً بنسبة 5.11%، مغلقاً عند 12770.01 نقطة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنحو 4.96%، مغلقاً عند 17,661.76 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 463.8 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 11,284 مليون ورقة منفذة على 828 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 456.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7,628 مليون ورقة منفذة على 642 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.