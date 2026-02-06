سوق دبي يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة بـ3 مليارات درهم

عززت أسهم الإمارات مكاسبها، وواصل مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.19% أو ما يعادل 12.9 نقطة، مسجلاً 6675.06 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 5 أبريل 2006، بمكاسب جاوزت 3 مليارات درهم، مدعوماً باستمرار إعلان نتائج مالية قوية للشركات والبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.103 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.106 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وسجل سهم «إعمار العقارية» أعلى مستوى له بسوق دبي منذ أبريل 2006، مرتفعاً 0.63% ليغلق عند 16 درهماً، مواصلاً استحواذه على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ340.7 مليون درهم.

وقفز سهم «الأغذية المتحدة» بالحد الأقصى عند 13.9 درهماً، ليقود ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.9%، وصعدت في سوق دبي أسهم دريك آند سكل 6.74%.

وشعاع كابيتال 3.36%، وأمانات القابضة 3%، وإعمار للتطوير 2.78%، والإمارات دبي الوطني 1.5%، فيما انخفضت أسهم الإمارات ريم للاستثمار 2.7%، وأمان 2.56%، ودبي التجاري 2.56%، وأملاك للتمويل 2.2%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 100.6 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 466.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 365.96 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.05% عند 10547.49 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022. وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 228 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 169 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 139 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للمشاريع الطبية، بقيمة 52.54 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 26.8 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 1.96 درهم للسهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الخليج اﻻستثمارية 9.9%، والشارقة للأسمنت 7.85%، وإشراق للاستثمار 6.5%، وأجيليتي جلوبال 5.9%، في المقابل، انخفضت أسهم رابكو للاستثمار 7.4%، وإن إم دي سي 2.6%، وبنك الشارقة 2.34%، وأيبيكس للاستثمار 2.28%.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.57 مليار درهم في سوق أبوظبي، 944.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 865.3 مليون سهم، عبر تنفيذ 42 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 1.34%، والكويتي 0.49%، والقطري 0.26%، والبحرين 0.02%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.69%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.22%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.34% ليغلق عند 11189 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.5 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم معادن، وأماك، والأبحاث والإعلام، وشري، وسلامة، ومرافق، وسهل، والبحر الأحمر، وسابتكو، والسعودي الألماني، والمجموعة السعودية، والعربي، بنسب تراوحت بين 4 و7%.

في المقابل، تصدر سهم الماجدية، الشركات المرتفعة بنسبة 5%، وارتفع سهم بنك البلاد، بنسبة 1%، عند 26.66 ريالاً.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات ،أمس، فيما خسر رأس المال السوقي 7.793 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.250.015 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» نحو 0.22% ليغلق عند مستوى 49739 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.12% ليغلق عند مستوى 59850 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.22% ليغلق عند مستوى 22611 نقطة.

وخسر مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.14% ليغلق عند مستوى 12770 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.16% ليغلق عند مستوى 17661 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.05% إلى 3619 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 14 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و43 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.