«النتائج» تحلّق بسوق دبي فوق 6660 نقطة بمكاسب 10.5 مليارات درهم

واصل مؤشر سوق دبي المالي تحليقه عند مستويات جلسة 5 أبريل 2006، مرتفعاً للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.74% أو ما يعادل 48.6 نقطة، مسجلاً 6662.12 نقطة، بمكاسب جاوزت 10.5 مليارات درهم، مدعوماً بإعلان نتائج مالية قوية للشركات والبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.092 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.103 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات 35 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 10.84%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ450.3 مليون درهم مرتفعاً 0.63% ليغلق عند 15.9 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 5.2%، وتيكوم 4.1%، وأملاك للتمويل 3.98%، وبنك المشرق 3.26%، فيما انخفضت أسهم إعمار للتطوير 3.49%، وسلامة 1.68%، ووطنية إنترناشيونال 1.5%، والخليج للملاحة 1.3%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة إجمالية 31.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 14.3 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 2.210 درهم للسهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 176.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 517.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 341 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.67% عند 10542.48 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، رابحاً نحو 18.5 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 337.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الإسلامي» جاذباً 237.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 193.3 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 10.94%، وإي سفن - أذونات 4.9%، والخليج اﻻستثمارية 4.6%، وأجيليتي جلوبال 3.8%.

في المقابل، انخفضت أسهم أسمنت الفجيرة 8.2%، ودار التأمين 8%، ومجموعة أرام 4.6%، والبنك العربي المتحد 4.2%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 29 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، فضلاً عن إعلان النتائج القوية للشركات والبنوك عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.274 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 4.303 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.200 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.103 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.23 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.1 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 778.6 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 49.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.11%، ومسقط 0.93%، والبحرين 0.20%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.68%، وقطر 0.32%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.33%.

السعودية

تفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11% ليغلق عند 11341 نقطة، وبتداولات بلغت 5.2 ملايين ريال.

وارتفعت أسهم معادن، وأكوا، وسابك، ومصرف الإنماء، وبنك الرياض، وبي إس إف، وأماك، وسابك للمغذيات، وطيران ناس، وأنابيب الشرق، وإكسترا، والماجد للعود، بنسب تراوحت بين 1 و6%.

في المقابل، تصدّر سهم علم، الشركات المتراجعة بنسبة 6% عند 699 ريالاً، وتراجعت أسهم الصناعات الكهربائية، وجمجوم فارما، والمتحدة للتأمين، وعناية، بنسب تراوحت بين 2 و4%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 27.391 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.257.808 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 49631 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.96% ليغلق عند مستوى 59780 نقطة، بينما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.33% ليغلق عند مستوى 22562 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بـ0.61% ليغلق عند مستوى 12788 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.73% ليغلق عند مستوى 17689 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.17% إلى 3617 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 17 مليون دينار. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً.

=