أسهم التكنولوجيا تدفع نيكاي الياباني للتراجع بعد ارتفاع حاد

انخفض المؤشر نيكاي الياباني ⁠اليوم الأربعاء بضغط من أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي تراجعت ‌على غرار وول ستريت، وذلك بعد ارتفاعه بشدة في الجلسة السابقة.

وتراجع نيكاي 0.6 بالمئة إلى 54384.53 نقطة عند الساعة 0206 بتوقيت جرينتش.

وغير المؤشر توبيكس اتجاهه ليصعد 0.12 بالمئة إلى 3650.02 ⁠نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا المدير العام في شنكين أسيت مانجمنت "انخفض المؤشر نيكي، لكن المعنويات العامة لم تكن سيئة إذ كانت الأسهم الصغيرة قوية".

وأضاف "يعتمد ⁠استمرار هذا الاتجاه من عدمه على نتائج الانتخابات ومصير ضريبة الاستهلاك. إذا لم يتم خفض الضريبة على المواد الغذائية، فسوف يتحول اهتمام السوق إلى ​الأسهم الكبيرة، مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي".

وقفز نيكاي أربعة ​بالمئة تقريبا ليغلق عند ​مستوى قياسي أمس الثلاثاء، في أكبر مكاسب يومية له منذ 25 ‌أكتوبر.

وانخفضت ‌أسهم شركة ⁠أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق اثنين بالمئة.

وخسرت شركة طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 1.64 بالمئة.

وهوى سهم نينتندو عشرة بالمئة بعد الحفاظ ​على توقعات ​أرباحها السنوية وتوقعات مبيعات الأجهزة. وسجلت الشركة المصنعة للعبة الفيديو "سوبر ماريو" أمس الثلاثاء قفزة 23 بالمئة في أرباحها الفصلية بفضل المبيعات القوية لجهاز سويتش 2.

ومن بين أكثر من 1600 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 65 بالمئة من الأسهم وانخفض 31 بالمئة، بينما ظل اثنان بالمئة دون تغيير.

وعلى عكس هذا الاتجاه، ارتفعت أسهم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية، إذ قفزت أسهم فوروکاوا إليكتريك 8.9 بالمئة وفوجيكورا 5.5 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، بقيادة أسهم تويوتا موتور التي صعدت 3.5 بالمئة.

وصعدت أسهم هوندا موتور ‍2.38 بالمئة.