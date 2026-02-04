تباين «وول ستريت» مع تقييم نتائج أعمال الشركات

تباينت الأسهم الأمريكية أمس، مع تقييم نتائج أعمال الشركات، وسط غياب بيانات سوق العمل الأمريكية عقب الإعلان عن تأجيل تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وخلال التعاملات زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.15% أو 75 نقطة إلى 49482 نقطة، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.38% إلى 6976 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.88% إلى 23569 نقطة.

وصعد سهم «بالانتير» 9% إلى 160.24 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة تحقيق إيرادات قوية خلال الربع الرابع من عام 2025، وسط تزايد الإنفاق على أدوات الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات والشركات.

وارتفع سهم «ألفابت» إلى مستوى قياسي جديد لفترة وجيزة، مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال مالكة «غوغل» المنتظر نشرها، وسط تفاؤل بشأن الأداء في ظل طفرة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

وارتفع السهم 0.45% إلى 345.29 دولاراً خلال التعاملات بعدما ارتفع إلى 349 دولاراً في وقت سابق وهو مستوى غير مسبوق للسهم من الفئة «أ».

ولا تزال «ألفابت» ثاني أكبر شركة في العالم، بقيمة سوقية تتجاوز 4.16 تريليونات دولار، خلف «إنفيديا» البالغة قيمتها 4.465 تريليونات دولار، ومتفوقة على «آبل» التي تبلغ قيمتها 3.943 تريليونات دولار.

ومن المقرر أن تعلن «ألفابت» عن نتائج أعمال الربع المنتهي في ديسمبر، ويأمل المستثمرون أن تكشف الشركة عن استمرار الأداء القوي.