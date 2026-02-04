سوق دبي يتجاوز 6600 نقطة بمكاسب 3 مليارات درهم

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6600 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 5 أبريل 2006، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.61 % أو ما يعادل 40.2 نقطة، مسجلاً 6613.52 نقطة، بمكاسب جاوزت 3 مليارات درهم، بقيادة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات، والصناعة، والمرافق العامة، والاتصالات، مدعومة باستمرار إعلان النتائج المالية القوية للشركات والبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.089 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.092 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وواصل سهم «إعمار للتطوير» صعوده عند مستوى 18.65 درهماً، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج بعد ارتفاعه بنسبة 3.61 %، ليستحوذ السهم على المرتبة الثانية من إجمالي السيولة بأكثر من 160 مليون درهم، سبقه «إعمار العقارية» مستحوذة على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ347.54 مليون درهم صاعداً 1.28 % مغلقاً عند 15.8 درهماً.

وتصدر سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 41 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 6.15 %، وصعدت في سوق دبي أسهم الإسمنت الوطنية 5.56 %، والوطنية للتأمينات العامة 4.7 %، وتكافل الإمارات 4.7 %، فيما انخفضت أسهم بنك المشرق 7.55 %، والوطنية الدولية القابضة 6.13 %.

وأملاك للتمويل 2.2 %، وأجيليتي للمخازن 1.84 %. وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 146.3 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 483.8 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 337.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 1.3 % عند 10472.57 نقطة، رابحاً نحو 27 مليار درهم.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 252.95 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 217.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 187 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 47.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 1.9 مليون سهم من أسهم المصرف بسعر تنفيذ 25 درهماً للسهم الواحد.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم الظفرة للتأمين 14.8 % بالحد الأقصى، ورابكو للاستثمار 7.3 %، وسبيس42 6.5 %، والبنك العربي المتحد 5.9 %.

في المقابل، انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 5.86 %، وأسمنت الفجيرة 1.66 %، وأجيليتي جلوبال 1.5 %، وطاقة 1.01 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 30 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيّما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.244 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 4.274 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.182 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.092 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.13 مليارات درهم، موزعة بواقع 2.05 مليار درهم في سوق أبوظبي، و1.08 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 766.3 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 48.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.07 %، والكويتي 1.33 %، والقطري 0.14 %، ومسقط 1.1 %، والبحرين 0.28 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.9 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.07 % ليغلق عند 11329 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليارات ريال.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات بلغت 9.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 62 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.230 تريليونات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 2.88 % ليغلق عند مستوى 48978 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 2.89 %، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 2.89 %.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة قوية. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 1.09 % إلى 3611 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول نحو 14.7 مليون دينار.