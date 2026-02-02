6339 حساباً جديداً للمستثمرين بسوق دبي في يناير

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 6339 حساباً جديداً للمستثمرين في يناير الماضي، وسط زخم ونمو كبيرين، يشهده السوق منذ العام الماضي.

ووفق رصد «البيان»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، سجّل عدد الحسابات الجديدة في سوق دبي المالي 6339 حساباً جديداً في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 6889 حساباً جديداً في يناير2025.

واستحوذت شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة في الشهر الماضي بواقع 2473 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 1315 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 697 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 588 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 424 حساباً، و«أبوظبي الأول للأوراق المالية» 257 حساباً، يليه «الدولية للأوراق المالية» 176 حساباً.

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 27 شركة حالياً، أكثر من 586 ألف صفقة في الشهر الماضي، على نحو 10.26 مليارات سهم بقيمة جاوزت 31 مليار درهم.

وجاءت «هيرميس – الإمارات» في الصدارة بعد تنفيذ 126.24 ألف صفقة بقيمة 6.9 مليارات درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 87.6 ألف صفقة قيمتها 3.6 مليارات درهم، و«أرقام للأوراق المالية» بواقع 66.95 ألف صفقة، تعادل قيمتها 2.7 مليار درهم.