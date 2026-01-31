تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية في أسبوع

تباينت مؤشرات الأسواق العربية خلال الأسبوع الأخير من يناير، وسط موجة من التحركات المتباينة بين الصعود والهبوط في المؤشرات الرئيسية، عكست حالة من الحذر والترقب في قرارات المستثمرين، في ظل بيئة عالمية لا تزال مليئة بالإشارات المتضاربة.

جاءت هذه التحركات بينما يواصل المستثمرون مراقبة التطورات الجيوسياسية حول العالم، إلى جانب متابعة البيانات الاقتصادية ومسارات السياسات النقدية، وهي عوامل عززت حساسية الأسواق تجاه الأخبار والتوقعات، ودفعت السيولة إلى التحرك بانتقائية بين القطاعات والأسهم.

وأبرز هذا المشهد المتغير تبايناً واضحاً في أداء البورصات، حيث نجحت بعض الأسواق في تسجيل مكاسب مدعومة بعمليات شراء انتقائية، في حين تعرضت أخرى لضغوط بيعية، ليعكس الأداء العام خريطة استثمارية يغلب عليها الترقب وإعادة تموضع المحافظ المالية.

سوق دبي

أغلق مؤشر سوق دبي المالي منخفضاً بنسبة 0.76% في 5 جلسات، بضغط من بعض الأسهم القيادية. وتصدر سهم «إمباور» ارتفاعات أسهم سوق دبي الأسبوعية مرتفعا 6.7%، وارتفعت أسهم أملاك للتمويل 4.7%، وسكون تكافل 4%، وتيكوم 3.6%، ومصرف عجمان 2.8%.

في المقابل، تراجعت أسهم اكتتاب القابضة 10.6%، وأمان 9.13%، والاستشارات المالية الدولية 8.1%، والفردوس القابضة 6.08%، وشعاع كابيتال 6%، والإثمار القابضة 5.2%.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10281.76 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.04%، في 5 جلسات.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن- أذونات 17.5%، وسوداتل للاتصالات 12.3%، ورابكو للاستثمار 9.04%، وعمان والإمارات للاستثمار 8.9%، وأبوظبي الإسلامي 6.75%.

في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 15.64%، والوثبة الوطنية للتأمين 8.6%، وتو بوينت زيرو 7.4%، والوطنية للسياحة والفنادق 5.2%، وبريسايت 5.1%.

السعودية

في السعودية، سجل المؤشر العام «تاسي» صعوداً بنسبة 2.2%، بمكاسب بلغت 248.5 نقطة، منهياً التعاملات عند مستوى 11,382.08 نقطة، مقارنة مع 11133.58 نقطة بالأسبوع الماضي. وبلغت المكاسب السوقية 211.64 مليار ريال، وصولاً إلى 9.565 تريليونات ريال، مقارنة مع 9.353 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت قيم التداولات الأسبوعية ارتفاعاً خلال الأسبوع إلى 30.19 مليار ريال، مقارنة مع 22.61 مليار ريال بالأسبوع الماضي، كما ارتفعت أحجام التداولات الأسبوعية بنسبة 27.37% إلى 1.37 مليار سهم، مقارنة بـ1.08 مليار سهم للأسبوع الماضي.

وجاء سهم «أنابيب الشرق» على رأس قائمة المكاسب الأسبوعية بارتفاع 17.08%، تلاه سهم الصناعات الكهربائية 14%، وأماك 13.95%، ومكة 13.35%، والأصيل 9.8%، فيما تصدر سهم الإعادة السعودية قائمة أعلى الخسائر، بتراجع 8.58%، تلاه سهم البحر الأحمر 8.15%، وهرفي للأغذية 7.5%، ومهارة 5.7%، والموارد 5.64%.

الكويت

سجلت مؤشرات السوق الكويتية خسائر جماعية، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.44% عند النقطة 9123.94، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 3% تقريباً منهياً التعاملات عند مستوى 8023.11 نقطة، وتراجع الرئيسي 50 بنسبة 3% أيضاً مغلقاً عند 8523.34 نقطة.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 4% تقريباً إلى مستوى 8565.58 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع بنسبة 3.35% أو بما يعادل 1.77 مليار دينار.

فيما سجلت أحجام التداولات الأسبوعية زيادة بأكثر من 4% إلى 1.21 مليار سهم، وارتفعت قيم التداولات بأكثر من 21.5% إلى 398.51 مليون دينار، وبلغ عدد الصفقات الأسبوعية 99.22 ألف صفقة بزيادة 29% تقريباً.

وتصدر سهم أولى تكافل قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع بتراجع نسبته 22.5%، تلاه الإماراتية بانخفاض 21.7% ثم ميزام 17.05% وبترولية 16.22%، فيما تصدر سهم المعدات قائمة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بنمو 12.39% تلاه سهم ديجتس بارتفاع نحو 5% ثم ثريا 3.5% وفنادق 3.18%.

قطر

كذلك، سجل المؤشر القطري أداءً سلبياً في الأسبوع الأخير من يناير، إذ انخفض بنسبة 0.23% (أو ما يعادل 26.21 نقطة) منهياً التعاملات الأسبوعية والشهرية عند 11310.38 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة عند نهاية تعاملات الأسبوع 675.66 مليار ريال، مقابل 680.12 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.

وبلغت قيم التداولات الأسبوعية نحو 2.52 مليار ريال، وأحجام التداولات 768.14 مليون سهم، عبر 164.05 آلاف صفقة.

وتصدر سهم استثمار القابضة قائمة التراجعات الشهرية بانخفاض 6.50%، تلاه سهم مجمع شركات المناعي 5.88%، ثم سهم المجموعة للرعاية الطبية بـ4.61%، وبنك الدوحة بـ3.83%.

فيما تصدر سهم شركة مجموعة مقدام القابضة قائمة الارتفاعات بنمو 17.87%، تلاه سهم قطر لصناعة الألمنيوم بـ8.27%، كما ارتفع سهم شركة الضمان للتأمين الإسلامى بـ8.24%، والخليج للمخازن بـ8.09%.

مسقط

وفي سلطنة عمان، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملات الأسبوع، بارتفاع بنسبة 1.87% إلى النقطة 6330.27، وذلك بدعم من ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.75% مسجلة 33.511 مليار ريال، مقارنة مع 33.263 مليار ريال في الأسبوع الماضي (بمكاسب سوقية 247.95 مليون ريال).

وارتفعت كميات التداول الأسبوعية بنسبة 70.29% مسجلة 818.59 مليون ورقة مالية، مقارنة مع 480.69 مليون سهم في الأسبوع الماضي. وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 80.66% إلى 235.11 مليون ريال، مقابل 130.14 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وجاء سهم جلفار للهندسة والمقاولات في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 25%، تلاه سهم فولتامب للطاقة 17.65% والوطنية للتمويل 13.97%، فيما تصدر سهم زجاج مجان قائمة الأكثر خسارة متراجعاً بنسبة 29.41% تلاه سهم فنادق الخليج - عمان 10%، والأنوار لبلاط السيراميك بنسبة 6.47%.

البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 يناير على تراجع جماعي في مؤشريها الرئيسيين، وسط أداء متباين للأسهم وتوازن واضح بين قوى الشراء والبيع.

وسجل مؤشر البحرين العام انخفاضاً بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 2,044.09 نقطة. ولم يكن أداء مؤشر البحرين الإسلامي أفضل حالاً، إذ تراجع بنسبة 0.62% ليغلق عند 1,008.05 نقاط.

وعلى صعيد حركة الأسهم، أظهرت البيانات توازناً عددياً بين الرابحين والخاسرين، حيث ارتفعت أسعار 8 شركات مقابل تراجع 8 شركات أخرى، من ناحية السيولة، بلغ حجم التداول نحو 1.617 مليون سهم، فيما وصلت قيمة التداولات إلى قرابة 11.61 مليون دينار بحريني.

وتصدر سهم INOVEST قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 6.36% تلاه سهم ARIG منخفضاً بنسبة 4.26% ثم سهم GFH الذي تراجع بنسبة 3.36%، فيما تصدر سهم KHALEEJI قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 8.33% تلاه سهم ABC مرتفعاً بنسبة 1.94% ثم سهم TRAFCO بنسبة 1.89%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 47785.93 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.85%.

وفي المقابل، تراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو 4.97% ليغلق عند مستوى 12,149.57 نقطة. كما انخفض مؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.83%، منهياً التعاملات عند 16,827.71 نقطة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية 3,158.5 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 0.16% خلال الفترة. وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 456.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7,628 مليون ورقة مالية، نُفذت من خلال 642 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 448.0 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7,873 مليون ورقة مالية، نُفذت عبر 678 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.