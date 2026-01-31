70.6 مليار درهم مكاسب سوق دبي في يناير بنمو 6.4 %

حقق سوق دبي المالي مكاسب شهرية بقيمة 70.6 مليار درهم، مرتفعاً 6.42% خلال شهر يناير، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والصناعة والمرافق العامة والاتصالات، فضلاً عن استمرار إعلان النتائج القوية للبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 992.1 مليار درهم في آخر جلسات ديسمبر 2025 إلى 1.062 تريليون درهم بنهاية جلسات يناير 2026.

وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في شهر يناير ليقفز 93.3%، وارتفعت أسهم أمان 29.2%، والرمز كوربوريشن 21.4%، وإمباور 14.3%، وسكون للتأمين 13.9%، وإعمار للتطوير 13.5%، والإمارات دبي الوطني 11.7%، وزاد دبي للاستثمار 11.7%، ومصرف عجمان 11.3%، ودبي للمرطبات 11.1%، وتاكسي دبي 10.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للملاحة 11.8%، والفردوس القابضة 9.9%، واكتتاب القابضة 8.5%، والإثمار القابضة 8.5%، والاستشارات المالية الدولية 8.25%، وجي إف إتش المالية 7.9%، وتكافل الإمارات 6.6%، وانخفض سكون تكافل 6.47%، والنعيم القابضة للاستثمارات 6.06%، ووطنية إنترناشيونال 5.98%.

ومنذ بداية 2026، استحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بنحو 4.4 مليارات درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 1.7 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 1.3 مليار درهم. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.7 مليار درهم في يناير محصلة مشتريات بقيمة 6.34 مليارات درهم مقابل 4.66 مليارات مبيعات.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 2.9% إلى 10281.76 نقطة خلال يناير. واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في شهر يناير جاوزت 42.5 مليار درهم، منها 27 مليار درهم في سوق أبوظبي، و15.5 مليار درهم في سوق دبي.

ومنذ بداية العام الجاري ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 7.9% والقطري 5.1% ومسقط 7.37% في حين تراجعت بورصتا البحرين 1.09%، والكويت 3.94%.