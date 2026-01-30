سيولة الأسهم المحلية تتخطى ملياري درهم.. وسوق دبي عند 6481 نقطة

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، موزعة بواقع 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و742 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 462.9 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.8 ألف صفقة، وسط ترقب المستثمرين لموسم إعلان النتائج المالية للشركات والبنوك عن عام 2025.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.216 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.147 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.069 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 6481.58 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.50%. وتصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات 14 شركة بسوق دبي مرتفعاً 3.9%.

وصعدت أسهم مصرف عجمان 3.47%، وأجيليتي للمخازن 3.15%، وأملاك للتمويل 2.4%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 8.8%، ودبي للمرطبات 8.5%، وأمان 5.76%، واكتتاب القابضة 5.75%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 21.1 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 316.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 295.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10363.83 نقطة، متراجعاً 0.29%. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 141.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 140 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 131.6 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أجيليتي جلوبال 3.05%، ورابكو للاستثمار 2.5%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 2.48%، وإي سفن - أذونات 2.17%، في المقابل، تراجعت أسهم الوثبة الوطنية للتأمين 8.6%، وسوداتل للاتصالات 4.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4%، وتو بوينت زيرو 3.9%.

وتوقّع محللون وخبراء أسواق مال، استمرار زخم وجاذبية الأسهم المحلية في 2026، وتكرار نجاحات العام الماضي، وذلك بالتزامن مع زيادة عمق الأسواق وتحسّن كفاءتها.

وزيادة جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب، فضلاً عن خطط التطوير الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في أداء الأسواق، وتوفير منتجات وخدمات جديدة، تسهم في جعل الأسواق المحلية وجهة مفضلة للمستثمرين الذين ينشدون فرصاً استثمارية عالية النمو.

وقالوا، إن هناك محفزات عديدة، من المتوقع أن تقود حراك الأسواق في الأشهر القادمة تشمل قوة الاقتصاد الوطني، والإدراجات الضخمة المرتقبة، وصعود أسعار النفط العالمية، واستمرار مكاسب الأسهم القيادية، وخطط تطوير الأسواق، والتوقعات بنتائج قوية للشركات، وزيادة الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.66%، والكويتي 1.98%، والقطري 0.55%، ومسقط 0.49%، والبحرين 0.40%، وخارج منطقة الخليج، أغلقت بورصة مصر أبوابها بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.66% ليغلق عند 11382 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6.9 مليارات ريال. وانخفضت أسهم البحر الأحمر، والفخارية، وسي جي إس، والأبحاث والأعلام، والخريف، وسليمان الحبيب، ودار الأركان، وأكوا باور، والمراعي، وعلم، والدريس، والتعاونية، بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1% عند 25.80 ريالاً، وصعد سهم بنك الجزيرة، بنسبة 4% عند 12.53 ريالاً.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.13% إلى 3531 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.7 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.93%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03%، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.03%.