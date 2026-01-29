نيكاي يتراجع مع صعود الين ومكاسب أدفانتست تحد من الخسائر

انخفض ⁠المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس إذ أثر ارتفاع الين ‌على معنويات المستثمرين إلا أن الارتفاع الكبير في سهم شركة أدفانتست حد من الخسائر. وقفز سهم أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا 7.6 بالمئة ليدعم المؤشر نيكاي، الذي تغلب ⁠عليه شركات التصدير، بنحو 458 نقطة بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق توقعات أرباحها السنوية بنسبة 21 بالمئة.

وتراجع نيكاي بنحو ⁠30 نقطة، أو 0.1 بالمئة، إلى 53329.39 نقطة. ومن بين أسهمه المتداولة البالغ عددها 225، انخفض 154 وارتفع ​69 فيما لم يطرأ تعير يذكر على سهمين. ​وتراجع المؤشر توبكس ​الأوسع نطاقا 0.3 بالمئة إلى 3523.24 نقطة. وتراجع الين ‌قليلا خلال ‌الليل حين ⁠توقف المتعاملون عن التداول بعد المكاسب الحادة التي حققها لثلاثة أيام، لكن شراء الين استؤنف اليوم الخميس. ويؤدي ارتفاع العملة اليابانية ​إلى انخفاض ​الإيرادات الخارجية.

وأثار إعلان شركة مايكروسوفت أمس الأربعاء عن إنفاق قياسي على الذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين حيال تأخر عوائد الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع.

ونتيجة لذلك، شهدت معظم أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية عمليات بيع باستثناء أدفانتست. وانخفض سهم طوكيو إلكترون 4.7 بالمئة، وخسر سهم مجموعة سوفت بنك 2.7 بالمئة.

فيما صعد قطاع شركات السيارات 1.4 بالمئة ليصبح الأفضل أداء بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو، ولكن ذلك جاء بعد انخفاض 6.7 بالمئة خلال الجلسات ‍الثلاث الماضية.