حذر في «وول ستريت» في جلسة متقلبة.. وخسائر للأسهم الأوروبية

سيطرت حالة من الحذر على تداولات بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الأربعاء، حيث تباينت المؤشرات في جلسة متقلبة.

وخلال التعاملات صعد مؤشر ستاندرد ‌آند بورز 500 عند 7 آلاف نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك إلى ⁠مستوى غير مسبوق مدعوماً بمكاسب شركات الرقائق ووسط ترقب المستثمرين ⁠لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة، التي أعلن في وقت لاحق من التداول عن تثبيتها في أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2026 بسبب غموض مستقبل الاقتصاد.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي ‌140.⁠33 نقطة أو 0.29% إلى 49143.74 نقطة قبل أن يتراجع إلى 0.1 % أثناء الجلسة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بواقع 22.45 نقطة أو 0.32% إلى 7001.05 نقطة قبل أن يهبط 0.05%، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 147.93 نقطة أو 0.20% إلى 23965.03 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الرقائق بشكل حاد، مدفوعة بالتفاؤل حيال آفاق الصناعة بعد نتائج أعمال قوية وتقارير حول سماح الصين باستيراد شرائح «H200»، وزاد سعر وثيقة صندوق «فان إيك سيميكوندكتور» (SMH) 2.60 % إلى 417.77 دولاراً.

وارتفع سهم «إنتل» 10% إلى 48.33 دولاراً، وصعد سهم «إنفيديا» 1.95% إلى 192.11 دولاراً، وقفز سهم «تكساس إنسترومنتس» 8.50% إلى 213.51 دولاراً.

كما ارتفع سهم «إيه إس إم إل» الهولندية 1.30% إلى 1233.20 يورو، وزاد سهم «إنفينون تكنولوجيز» (IFX) الألمانية 3.55% إلى 43.70 يورو، وصعد سهم «إس كيه هاينكس» الكورية الجنوبية 5.15% إلى 841 ألف وون.

يأتي ذلك بعدما أعلنت «إيه إس إم إل» تحقيق إيرادات قياسية بلغت 9.7 مليارات يورو خلال الربع الرابع، مشيرة إلى توزيع أرباح إجمالية عن عام 2025 بقيمة 7.50 يورو للسهم العادي، بزيادة سنوية 17%.

وفي حين تخلفت إيرادات وأرباح «تكساس إنسترومنتس» عن توقعات المحللين للربع الرابع، أعلنت الشركة عن توقعات قوية للربع الجاري، فيما سجلت «إس كيه هاينكس» أرباحاً فصلية قياسية.

على جانب آخر ذكرت وكالة «رويترز» أن الصين منحت الضوء الأخضر لثلاث شركات تكنولوجيا كبرى في البلاد لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي «إتش 200» من «إنفيديا».

تراجع أوروبي

وانخفضت الأسهم الأوروبية متأثرة بتراجع أسهم شركات السلع الفاخرة، في حين ساد الحذر قبل سلسلة من نتائج أعمال شركات بقطاع التكنولوجيا، وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.7% ⁠مسجلاً 608.51 نقاط، مع تراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات السلع الفاخرة 3.8%.

وانخفضت أسهم «إل.في.إم.إتش» 7.9% بعد تصريح رئيسها التنفيذي بأنه يتوخى الحذر بشأن الفترة المتبقية من العام.

وقالت جيلينا سوكولوفا، المحللة في مورنينجستار: «نظراً للتعليقات الحذرة من الشركة وبيانات الاقتصاد الكلي المتباينة، قد يتأخر انتعاش الطلب إلى حد ما».

وخسر سهم كيرينج 3%، وانخفض سهم مونكلير 2.9%، وسهم ‌هيرميس 3.‌7%.

ويترقب ⁠المستثمرون أيضاً نتائج أعمال ميتا ومايكروسوفت في وقت لاحق.

وخففت شركة «إيه.إس.إم.إل» المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على المدى القريب بعد أن أعلنت عن حجوزات أقوى من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أن الحذر السائد في القطاع بشكل عام أدى إلى انخفاض سهم الشركة 1.9%.

وانخفض سهم دويتشه بنك 1.9% بعدما قامت الشرطة بتفتيش مكاتبه في ‍فرانكفورت وبرلين في تحقيق يتعلق بغسل الأموال.