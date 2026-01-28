أرباح سوق دبي المالي تقفز 158% في 2025

أعلن سوق دبي المالي عن نتائجه المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث بلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم. وجاءت هذه النتائج مدعومةً بالأداء القوي لنشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار الثقة بأسواق رأس المال في دبي. وأسهم الأداء القوي خلال الربع الرابع في تعزيز نتائج العام، في ظل مستويات سيولة قوية، ونشاط تداول مستقر في نهاية العام. كما شكّل 2025 محطة بارزة مع الاحتفاء بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي في 2000، ومسيرة نموه وتحوله إلى منصة عالمية مترابطة تتمتع بأسس قوية، وتدعم التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتطوير أسواق رأس المال في دبي.

وخلال 2025، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.2%، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في السوق 992 مليار درهم، في مؤشرٍ على قوة الأداء على مدار العام، ما أسهم في ترسيخ مكانة دبي كأحد أكثر أسواق رأس المال ديناميكيةً ومرونةً في المنطقة.

وقال معالي هلال سعيد المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعكس أداء سوق دبي المالي خلال 2025 قوة ومرونة أسواق رأس المال في دبي، إلى جانب ثقة المستثمرين الدوليين في رؤية الإمارة الاقتصادية. ومع احتفالنا بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرة سوق دبي المالي، يواصل السوق أداء دور محوري في النهوض بالمنظومة المالية في دبي، من خلال دعم الشفافية وتعزيز مستويات السيولة، ودفع عجلة تطوير الأسواق على المدى البعيد، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

بدوره، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: واصل سوق دبي المالي خلال 2025 البناء على الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مدعوماً باستقرار نشاط التداول، وتنامي المشاركة الدولية، واستمرار تطوير البنية التحتية للسوق. وقد وجهنا تركيزنا طوال العام على تعزيز سهولة الوصول إلى السوق، ودعم مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية، وضمان كفاءة عمل السوق للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء. وبمناسبة احتفالنا بمرور 25 عاماً على تأسيس سوق دبي المالي، نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير السوق، بما يتماشى مع الأهداف والتطلعات طويلة الأمد للنهوض بأسواق رأس المال في دبي.

أداء مالي قوي

وحقق سوق دبي المالي نتائج مالية قوية خلال 2025، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءة في ضبط التكاليف. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 1.06 مليار درهم خلال 2025، مقارنةً مع 409.3 ملايين درهم في 2024.

وارتفع إجمالي الإيرادات الموحدة للسوق إلى 1.28 مليار درهم، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك 1.13 مليار درهم مع هامش بلغ 88 %. وبلغ صافي الربح قبل الضريبة للربع الرابع 2025 ما قيمته 124.4 مليون درهم مقارنة مع 110.6 ملايين درهم للفترة نفسها من 2024، في انعكاس للزخم المستمر في أداء السوق مع نهاية العام.

وتسارع نشاط التداول في سوق دبي المالي على مدار عام 2025، محققاً أعلى مستويات للسيولة منذ أكثر من عقد. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول 692 مليون درهم، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 174 مليار درهم. كما ارتفع متوسط عدد الصفقات اليومية بنسبة 31% على أساس سنوي، مدعوماً بتنامي مشاركة المستثمرين من شريحة المؤسسات، واستمرار نمو نشاط التداول عبر الحدود.

وواصل السوق استقطاب قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، مع استمرار المشاركة النشطة من المستثمرين الدوليين والمستثمرين الأفراد.

وانضم إلى السوق خلال العام 97394 مستثمراً جديداً، فيما شكل المستثمرون الأجانب نسبة 84%. وقد مثل المستثمرون الأجانب نسبة 51% من إجمالي نشاط التداول، بينما شكل المستثمرون من شريحة المؤسسات نسبة 71% من نشاط التداول. وتجاوزت القاعدة الإجمالية للمستثمرين 1.25 مليون مستثمر، ما يؤكد جاذبية سوق دبي المالي كوجهة موثوقة لرؤوس الأموال الإقليمية والدولية.

وخلال عام 2025، واصل سوق دبي المالي ترسيخ مكانته كمنصة موثوقة ومرنة لجمع رأس المال، حيث استقطب صفقات ذات أهمية استراتيجية أسهمت في تطوير السوق وتعزيز تنوّع القطاعات المشاركة فيه.

وشملت هذه الصفقات إدراج صندوق مساكن دبي ريت، كأول صندوق استثمار عقاري مدرج في المنطقة، حيث استقطب الاكتتاب طلبات تجاوزت قيمة الطرح بواقع (26) مرات، مع وصول إجمالي الطلب إلى (56) مليار درهم، ومشاركة المستثمرين من شريحتي المؤسسات والأفراد.

كما أسهم الطرح العام الثانوي الناجح لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) في تعزيز مستويات السيولة ونسبة الأسهم الحرة للتداول، وسط إقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وفي قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، رحّب سوق دبي المالي بالطرح العام الأولي لشركة أليك القابضة، الذي يُعد أكبر إدراج في قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات حتى تاريخه. وقد حقق هذا الإدراج طلبات اكتتاب بقيمة 30 مليار درهم، ما تجاوز قيمة الطرح بواقع 21 مرة، بعد الإقبال الواسع من المستثمرين المؤسسيين الدوليين.

وأسهمت هذه الصفقات مجتمعةً في توسيع حضور سوق دبي المالي عبر قطاعات العقارات، والاتصالات، والإنشاءات، ما أكد قدرته على دعم عمليات جمع رأس المال عبر طيفٍ واسعٍ من القطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وشكّل الابتكار محوراً أساسياً في استراتيجية سوق دبي المالي خلال 2025، وجاء إطلاق إطار الإقراض والاقتراض المركزي للأوراق المالية كخطوة بارزة لتعزيز السيولة وتمكين استراتيجيات تداول أكثر تطوراً. كما واصل السوق تحديث وتطوير بنيته التحتية الرقمية، بما في ذلك تعزيز تطبيق آيفستر من خلال إتاحة الوصول إلى الإفصاحات ومعلومات السوق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يوفر مستويات أعلى من الشفافية ويعزّز تفاعل المستثمرين.

وعزّز سوق دبي المالي دوره كمركز رائد يجمع الأطراف المشاركة في الأسواق من خلال تنظيم النسخة الثالثة من قمة أسواق رأس المال، الفعالية الأبرز للسوق، والتي جمعت أكثر من 1,500 من المشاركين العالميين من ممثلي الأسواق وصنّاع السياسات وقادة القطاع، لمناقشة أبرز العوامل التي تشكّل مشهد أسواق رأس المال حالياً. وتركّزت جلسات القمة على التكنولوجيا والتحوّل الرقمي في البنية التحتية للأسواق، وأبرز توجهات الطروحات العامة الأولية وجمع رأس المال، وتدفّقات رؤوس الأموال عبر الحدود، وتغيّر سلوكيات المستثمرين، بما في ذلك تنامي مشاركة المستثمرين الأفراد، والتحوّل المستمر في الأسواق الخاصة. كما تضمّن برنامج القمة مساحة تفاعلية عبر منصة The Hub شهدت عروضاً تقديمية للشركاء واستعراضاً للعديد من المنصّات والحلول التي تسهم في دعم نمو الأسواق.

وعلى هامش القمة، وقّع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع بورصة تايوان للأوراق المالية لإرساء التعاون في عمليات الإدراج عبر الحدود، والترويج المشترك للأسواق، والتواصل مع المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعارف، بما يدعم استراتيجية السوق الهادفة إلى تعزيز الترابط مع الأسواق الآسيوية وتوسيع نطاق وصول المستثمرين من مختلف المناطق.

وفي موازاة ذلك، واصل سوق دبي المالي خلال عام 2025 تعزيز تفاعله مع المستثمرين الدوليين من خلال تنظيم جولات ترويجية عالمية في نيويورك ولندن، والتفاعل مع مستثمرين من شريحة المؤسسات في أبرز المراكز المالية العالمية. وقد أتاحت هذه الجولات منصة لتسليط الضوء على الأسس الاقتصادية القوية التي تتمتع بها دبي، ونمو وتنوع السوق والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب ترسيخ دور سوق دبي المالي كحلقة وصل بين النمو الإقليمي ورؤوس الأموال العالمية.

في المرحلة القادمة، سيواصل سوق دبي المالي التركيز على تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع محفظة المنتجات الاستثمارية، وتوطيد الترابط مع الأسواق العالمية. وبالاستناد إلى مركزه المالي القوي وقاعدة المستثمرين المتنامية والمتنوعة، يتمتع السوق بمكانة راسخة تؤهله لدعم مسيرة التطوير المستمر لأسواق رأس المال في دبي.