سوق دبي يخترق 6500 نقطة بمكاسب 10 مليارات درهم

اخترق مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6500 نقطة للمرة الأولى منذ جلسة 9 أبريل 2006، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق 0.75% أو ما يعادل 48.4 نقطة، مسجلاً 6514.04 نقطة، بمكاسب قاربت 10 مليارات درهم، بقيادة الأسهم القيادية في قطاعات العقارات، والبنوك، والمرافق العامة، مدعومة باستمرار إعلان النتائج المالية القوية للبنوك الوطنية عن عام 2025.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.065 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.075 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «إعمار للتطوير» عند مستوى 17.6 درهماً، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج بعد ارتفاعه بنسبة 1.73%، في حين واصل سهم «إعمار العقارية» استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة بـ392.5 مليون درهم مرتفعاً 2.3% ليغلق عند 15.4 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 158.7 مليون درهم صاعداً 0.97% عند 31.15 درهماً، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً 75.2 مليون درهم.

وتصدر سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.2%، وصعدت في سوق دبي أسهم إمباور 2.99%، ودبي للاستثمار 0.76%، ودبي الإسلامي 0.40%، فيما انخفضت أسهم أمان 5.25%، وأليك القابضة 2.48%، والفردوس القابضة 2.2%، والخليج للملاحة 2.18%.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 192.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 508.2 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 315.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 0.37% عند 10393.65 نقطة، رابحاً نحو 8 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 236.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 181.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 169.95 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 4.4%، والبنك العربي المتحد 3.85%، وأبوظبي التجاري 2.4%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.2%.

في المقابل، انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 9.8%، وسوداتل للاتصالات 3.6%، وأسمنت الفجيرة 2%، وفينكس كروب 1.8%.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 18 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيّما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.221 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، إلى 4.239 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.164 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.075 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، و992.85 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 583.9 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 44.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.67%، والقطري 0.78%، ومسقط 1.44%، والبحرين 0.11%، فيما تراجعت بورصة الكويت 0.81%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.10%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.67% ليغلق عند 11458 نقطة، وبتداولات بلغت 6.3 مليارات ريال.

وتصدر سهم محطة البناء، الشركات المرتفعة بنسبة 9% عند 59.50 ريالاً، وارتفعت أسهم أرامكو السعودية، ومصرف الإنماء، وأكوا، والتعاونية، وبنك الرياض، ومكة، والنهدي، وبنك البلاد، ودار الأركان، بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، تصدر سهم سي جي إس، الشركات المتراجعة بنسبة 4%، بتداولات بلغت نحو 2 مليون سهم.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، فيما خسر رأس المال السوقي 22.654 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.158.495 تريليونات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» نحو 0.1% ليغلق عند مستوى 47785 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.33% ليغلق عند مستوى 57223 نقطة، بينما خسر مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.13% ليغلق عند مستوى 21724 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 2.85% ليغلق عند مستوى 12149 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 2.08% ليغلق عند مستوى 16827 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.59% إلى 3526 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 11.3 مليون دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و44 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.