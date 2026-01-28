أسهم أوروبا تستقر في انتظار المركزي الأمريكي

استقرت أسهم أوروبا ⁠الأربعاء بعد يومين متتاليين من الارتفاع ‌وسط قيام المستثمرين بتحليل سلسلة من نتائج الأعمال وتصريحات المسؤولين التنفيذيين، ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق الأربعاء. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، ولكن التركيز سينصب على التهديدات التي تواجه استقلاليته.

وسجل سهم إيه.إس.إم.إل مستوى قياسياً مرتفعاً. وصعد قطاع التكنولوجيا 2.7% ليكون أكبر الرابحين.

ويتطلع المستثمرون إلى نتائج الأعمال للحصول ⁠على بعض الطمأنينة في ظل التوترات الجيوسياسية والتجارية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي.

وأعلنت شركة إيه.إس.إم.إل، أكبر مورد لمعدات ​رقائق الكمبيوتر في العالم، عن طلبيات ​للربع الرابع فاقت ​التوقعات، ما يعكس مرونة الطلب على الذكاء الاصطناعي. وقفز ‌سهم الشركة ‌6.9 ⁠بالمئة.

وارتفع سهم مجموعة فولفو السويدية لصناعة الشاحنات 2.7% بعد أن أعلنت عن انخفاض أقل مما ​كان متوقعاً ​في الأرباح التشغيلية للربع الرابع.

وهبط سهم مجموعة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 6.‍1% بعد أن قال الرئيس التنفيذي برنار أرنو إنه سيتوخى الحذر بشأن الفترة المقبلة.