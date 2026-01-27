تأرجح الأسهم الأمريكية وسط زخم النتائج وارتفاع الأوروبية

تباينت الأسهم الأمريكية في بورصة «وول ستريت»، الثلاثاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي عقب انتهاء اجتماعه غداً.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 1.01% أو 329 نقطة إلى 49083 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.44% إلى 6962 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.95% إلى 23700 نقطة.

وارتفع سهم «جنرال موتورز» 5.5% إلى 83.81 دولاراً، في حين انخفض سهم «بوينج» 2% إلى 243.6 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين. وأسهمت شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم مؤشر «ناسداك»، إذ ارتفع سهم «آبل» 2% إلى 260.3 دولاراً، و«مايكروسوفت» 1.1% إلى 475.2 دولاراً.

واستقرت وتيرة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر، وفقاً لمؤشر «كايس شيلر» التابع لوكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال». وقال نيكولاس جوديك، رئيس أدوات الدخل الثابت والسلع لدى «إس آند بي»، في البيان، إن نتائج نوفمبر تؤكد أن سوق الإسكان تمر بفترة تباطؤ واضحة، مشيراً إلى أن وتيرة نمو الأسعار الحالية تُعد من بين الأضعف منذ منتصف 2023.

مجموعة المحفزات

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ⁠مدعومة بمجموعة من المحفزات التي خففت من مخاوف المستثمرين بشأن التوتر التجاري الأحدث، ‌في حين قفزت أسهم شركة بوما بعد أن باعت شركة صناعة الملابس الرياضية حصة لشركة أنتا سبورتس الصينية.

وتؤكد هذه المكاسب كيفية اعتماد المستثمرين على العوامل الخاصة بالشركات لتوجيه معنويات السوق وسط بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة بشكل متزايد.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.⁠6% عند 613.11 نقطة ولامس أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع.

وقاد القطاع المصرفي المكاسب بنسبة 1.8% مسجلاً أعلى مستوياته منذ مايو 2008، مع ارتفاع سهم إتش. إس.⁠ بي. سي 2.8% إذ بلغت قيمته السوقية لفترة وجيزة 300 مليار دولار.

وقال سياران كالاهان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في أموندي «تحسنت أساسيات البنوك حقاً. نتوقع أن يرتفع نمو القروض، وقد نشهد المزيد من المفاجآت الإيجابية في أرباح القطاع هذا العام» وصعدت أسهم بوما 9% وسجلت أعلى مستوى لها منذ مارس الماضي، بعد صفقة من قبل شركة أنتا للمنتجات الرياضية لشراء حصة 29.06% من الشركة ‌الألمانية مقابل 1.⁠5 مليار يورو (1.8 مليار دولار) ومن المتوقع أن تساعد الصفقة شركة بوما على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية المربحة.

وأغلق سهم «إل. في. إم. إتش» للأزياء الفاخرة على ارتفاع 0.2%. وكانت أسهم الشركة المدرجة في الولايات المتحدة ارتفعت 0.4 بالمئة في تعاملات متقلبة بعد أن قالت الشركة العملاقة إنها باعت سلعاً أكثر مما توقعه المحللون ‍في الربع الرابع، ما عزز الآمال بانتعاش قطاع السلع الفاخرة حتى مع التوترات التجارية وضعف الدولار وارتفاع أسعار الذهب التي أثرت في هوامش أرباحها.

ومن بين أمور أخرى، قالت شركة الأدوية السويسرية روش إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعقار السمنة التجريبي سي. تي-‍388، وهو حقنة تستخدم مرة واحدة أسبوعياً، سجلت نتائج إيجابية، وعانت الأسهم من صعوبة في تحديد اتجاهها خلال معظم الجلسة، وبقيت مستقرة في نهايتها.

وفي سياق منفصل، قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند والاتحاد الأوروبي أكملا اتفاقية تجارية تاريخية طال انتظارها تضمن أيضاً خفض الهند للرسوم الجمركية الباهظة على ‍شركات صناعة السيارات.