الترقب يخيم على «وول ستريت» في انتظار النتائج وقرار الفائدة

تباينت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الثلاثاء، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي عقب انتهاء اجتماعه اليوم.

وخلال التداولات، انخفض المؤشر ‌داو ⁠جونز الصناعي 305.69 نقاط بما يعادل 0.62 في المئة ​إلى ​49106.71 نقاط، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ‍مرتفعاً 13.94 نقطة أو 0.20 في المئة مسجلاً 6964.17 نقطة، وزاد المؤشر ‍ناسداك المجمع 112.68 نقطة أو 0.48 في المئة إلى 23714.03 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التأمين ⁠الصحي بعد أن تسبب اقتراح من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ​مدفوعات ميديكير أدفانتدج في ​خيبة أمل ​للمستثمرين.

وارتفع سهم «جنرال موتورز» بنسبة 5.5% إلى 83.81 دولاراً، في حين انخفض سهم «بوينج» بنسبة 2% إلى 243.6 دولاراً، مع تقييم نتائج أعمال الشركتين.

كما أسهمت شركات التكنولوجيا الكبرى في دعم مؤشر «ناسداك»، إذ ارتفع سهم «أبل» بنسبة 2% إلى 260.3 دولاراً، و«مايكروسوفت» بنسبة 1.1% إلى 475.2 دولاراً.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس، مدعومة ببيانات إيجابية من عدد من ‌الشركات، ما ساهم في تهدئة مخاوف المستثمرين إزاء التوترات التجارية الأحدث، في حين قفز سهم بوما 19 % بعد أن باعت شركة صناعة الملابس الرياضية حصة لشركة أنتا سبورتس الصينية.

وارتفع ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.34 % بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. ويؤكد هذا التطور كيف يعتمد المستثمرون على بيانات ونتائج الشركات لتوجيه ⁠السوق وسط تزايد الغموض الذي يحيط ببيئة الاقتصاد الكلي.

ووصل سهم بوما إلى أعلى مستوياته منذ مارس الماضي بعد صفقة شركة أنتا ​للمنتجات الرياضية لشراء حصة قدرها 29.06 ​% من الشركة الألمانية ​مقابل 1.5 مليار يورو (1.8 مليار دولار). ومن المتوقع ‌أن تساعد ‌الصفقة شركة ⁠بوما على زيادة مبيعاتها في السوق الصينية المربحة.

وقالت شركة الأدوية السويسرية روش إن المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعلاج السمنة التجريبي ​سي.تي-​388، وهو حقنة تستخدم مرة واحدة أسبوعياً، سجلت نتائج إيجابية.

وارتفع سهم الشركة 1% تقريباً. وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن الهند والاتحاد الأوروبي أكملا اتفاقية تجارية تاريخية طال انتظارها.

اليابان

ارتفع ⁠المؤشر نيكاي الياباني عند الإغلاق، الثلاثاء، وواصلت أسهم ‌شركات التكنولوجيا الصعود بعد أن فقد الين بعض المكاسب، وزاد المؤشر 0.85 % إلى 53333.54 نقطة، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.31 %، ليسجل 3563.59 ⁠نقطة.

وخيم الحذر على السوق في وقت سابق من الجلسة وسط تركيز على الين، الذي ارتفع مقابل الدولار، يوم الجمعة، وإلى ⁠أعلى مستوى له في أكثر من شهرين خلال الليل.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في مختبر طوكاي طوكيو للمعلومات «تراجع الين في ​نهاية الجلسة، ما دعم السوق».

وارتفعت أسهم ​الشركات المرتبطة بالرقائق مع ​صعود سهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.85 %، وسهم طوكيو ‌إلكترون لصناعة معدات ⁠تصنيع الرقائق 2.53 %.

وذكر ياسودا أن مكاسب تلك الأسهم استندت إلى أداء المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي، الذي ارتفع إلى ​ذروة جديدة ​رغم تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على السيارات، وغيرها من الواردات الكورية الجنوبية.

وهبط سهم مجموعة سوني 1.58 %، ما أثر بشكل كبير على المؤشر توبكس، وتراجع أيضاً سهم تويوتا موتور 0.52 %، وانخفض سهم طوكيو إلكتريك باور 7.‍925 %، ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي، بعد أن أفصحت شركة المرافق عن خطط لخفض التكاليف بحوالي 3.1 تريليونات ين (20 مليار دولار) على مدى عشر سنوات.

كوريا الجنوبية

سجلت الأسهم الكورية الجنوبية أعلى مستوى إغلاق في تاريخها عند مستوى قياسي جديد، أمس، لتتجاوز حاجز 5000 نقطة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومة بالمكاسب الأخيرة لأسهم التكنولوجيا، وذلك رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع الرسوم الجمركية على الواردات الكورية، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وسجل الوون الكوري تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي. وقفز مؤشر «كوسبي» بمقدار 135.26 نقطة، أو 2.73%، ليصل إلى 5084.85 نقطة.

وسجل مؤشر كوسبي مكاسب جيدة هذا العام، متجاوزاً حاجز 5000 نقطة منذ يوم الخميس الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يُغلق فيها المؤشر فوق مثل هذا المستوى القياسي.