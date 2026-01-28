«أبوظبي للأوراق المالية» يسجل أول طرح عام في 2026

سجلت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية أول إدراجات الأدوات المالية في دولة الإمارات لعام 2026، مع إدراج صندوق بورياس ستاندرد آند بورز للسلع الفاخرة يوسيتس المتداول، بما يؤكد الزخم المتواصل لمنظومة صناديق الاستثمار المتداولة المتنامية في الدولة.

تعكس هذه الخطوة عمق التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بتوسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المبتكرة، وإتاحة الفرصة أمام قاعدة مستثمريه المتنامية للاستفادة من خيارات استثمارية عالمية متخصصة، من بينها النمو طويل الأجل لقطاع السلع الفاخرة العالمي.

وتم إدراج الصندوق عقب فترة طرح أولي امتدت من 15 إلى 21 يناير، اكتتب خلالها المستثمرون في وحدات الصندوق. وعلى خلاف الطروحات العامة الأولية التقليدية، تعكس مخصصات الطرح الأولي عادةً حجم الطلب من المستثمرين، وذلك رهناً بظروف السوق.

وقامت شركة لونيت لإدارة الاستثمارات العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بتطوير الصندوق، حيث يوفر انكشافاً على 32 شركة تستفيد من محركات نمو هيكلية، من بينها ارتفاع مستويات الثروة العالمية وتزايد الطلب على تجارب السفر وأنماط الحياة الراقية.

ويسعى الصندوق إلى محاكاة أداء مؤشر S&P Europe Luxury 35/20 Capped Index، الذي يمثل قيمة سوقية إجمالية تبلغ 5.2 تريليونات درهم.

وتشمل مكونات الصندوق علامات تجارية فاخرة عالمية مثل إل في إم إتش (لويس فويتون، ديور، فندي، تاغ هوير)، وريشمونت (كارتييه، فان كليف آند آربلز، مون بلان)، إضافة إلى هيرميس، وفيراري، ولوريال، بما يغطي قطاعات الأزياء، والمجوهرات والضيافة والسيارات.