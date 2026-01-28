«العقارات» ترفع سوق دبي بمكاسب 1.3 مليار درهم

قادت الأسهم القيادية في قطاع العقارات مكاسب سوق دبي المالي، ليعاود مؤشر السوق صعوده بـ0.30%، أو ما يعادل 19.5 نقطة، مسجلاً 6465.67 نقطة، رابحاً ما يفوق 1.3 مليار درهم، ولا سيما سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» اللذان ارتفعا بـ1.35% و1.47% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة، من 1.064 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، إلى 1.065 تريليون درهم بنهاية تداولات أمس.

وتصدر سهم «مصرف السلام السودان» ارتفاعات 32 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 6.6%، عند 0.630 درهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بـ231.6 مليون درهم، صاعداً 1.35% ليغلق عند 15 درهماً.

وصعدت في سوق دبي أسهم تيكوم 4.9%، ودبي للمرطبات 4.55%، وأليك القابضة 3.2%، فيما انخفضت أسهم الاستشارات المالية الدولية 8.1%، وأجيليتي للمخازن 5.9%، وديوا 1.6%، وأرامكس 1.38%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 187.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 434.4 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 246.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.89%، إلى 10355.31 نقطة، رابحاً أكثر من 22 مليار درهم.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 346.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 206.24 ملايين درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 179.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم سوداتل للاتصالات 14.9% بالحد الأقصى، وإي سفن - أذونات 10.9%، ورابكو للاستثمار 5.26%، وأريد 4.98%، في حين انخفضت أسهم أسمنت الخليج 4.64%، وأبوظبي لبناء السفن 2.54%، وأوراسكوم 1.53%، وألفا ظبي القابضة 1.08%.

مكاسب وسيولة

وحققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات، أمس، وربح رأس مالها السوقي ما يفوق 22.5 مليار درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.198 تريليونات درهم، في نهاية جلسة الاثنين، إلى 4.221 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.156 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.065 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة قاربت 3 مليارات درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و811.46 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 634.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 48.3 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، شهدت مؤشرات أغلب الأسواق ارتفاعاً في الأداء، وارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.99%، والكويتي 0.91%، ومسقط 1.23%، فيما تراجعت بورصتا قطر 0.33%، والبحرين 0.07%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.69%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 99% ليغلق عند 11382 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، وبتداولات بلغت 6.6 مليارات ريال. وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسابك، وإس تي سي، وبنك الرياض، وجبل عمر، والبحري، والأول، وبنك البلاد، بنسب تراوحت بين 1 و4%.

وارتفعت أسهم أنابيب الشرق، ومسار، والفخارية، والأصيل، وشري، وصناعات كهربائية، والعقارية، وأنابيب السعودية، بنسب تراوحت بين 5 و10%.

في المقابل، تراجعت أسهم سابك للمغذيات، وعلم، وأسمنت اليمامة، وأماك، والغاز، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 6.452 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 3.181.149 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 47834 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 57414 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.69% ليغلق عند مستوى 21752 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 1.04% ليغلق عند مستوى 12505 نقاط، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.57% ليغلق عند مستوى 17184 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.36% إلى 3547 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 6.8 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 28 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.