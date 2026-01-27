سيولة الأسهم تلامس ملياري درهم.. وسوق دبي قرب 6450 نقطة

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، في أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و731.4 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 549 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 39.6 ألف صفقة، وسط ترقب المستثمرين لموسم إعلان النتائج المالية للشركات والبنوك عن عام 2025.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.198 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.134 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.064 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي قرب مستوى 6450 نقطة، مغلقاً عند 6446.15 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.59%.

وتصدر سهم «دبي للمرطبات» ارتفاعات 10 شركات بسوق دبي مرتفعاً 4.76%، وصعدت أسهم الأغذية المتحدة 1.59%، وديوا 1.3%، وتيكوم 1.1%، وأرامكس 0.93%، فيما انخفضت أسهم المزايا القابضة 6.74%، والوطنية الدولية القابضة 6.2%، والاتحاد العقارية 4.65%، والفردوس القابضة 4.56%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الخليج للملاحة القابضة» بقيمة إجمالية 37.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 16 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.32 درهم للسهم الواحد.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 66 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 222.3 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 156.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10264.23 نقطة، متراجعاً 0.21%.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 248.6 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً 140.5 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 102.1 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم إي سفن - أذونات 15% بالحد الأقصى، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 14.8%، وعمان والإمارات للاستثمار 8.9%، وحياة للتأمين 6.6%، في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 7.7%، وتو بوينت زيرو 5.74%، ورأس الخيمة للأسمنت 4.85%، وإنفستكورب كابيتال 3.9%.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 0.02%، والقطري 1.21%، ومسقط 0.07%، فيما انخفضت بورصتا الكويت 0.95%، والبحرين 0.02%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.39%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بشكل طفيف بنسبة 0.02% ليغلق عند 11271 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.4 مليارات ريال.

وارتفعت أسهم أكوا باور، وسابك للمغذيات، وأماك، وأديس، وسي جي إس، ومجموعة صافولا، والأندية للرياضة، والأصيل، وسدافكو، بنسب تراوحت بين 3 و6%، وصعد سهم معادن، بنسبة 2% عند 79.50 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، في المقابل، تراجعت أسهم مصرف الراجحي، ومصرف الإنماء، والعربي، والبلاد، وجبل عمر، ودار الأركان، والمراعي، والتعاونية، ومسار، بنسب تراوحت بين 1 و3%.

مصر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 14.547 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.174.697 تريليونات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 47507 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 57121 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.39% ليغلق عند مستوى 21604 نقاط.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 12636 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.17% ليغلق عند مستوى 17283 نقطة.

الأردن

انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع محدودة في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.27% إلى 3534 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.4 ملايين دينار.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة له والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و36 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.