9 مليارات درهم سيولة أسبوعية لأسهم الإمارات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 9 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.3 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.75 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.4 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 171.2 ألف صفقة.

واستحوذت 4 أسهم وهي «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«سوق دبي المالي» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، تعادل 55% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.75 مليار درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4723.64 نقطة، منخفضاً بـ 0.34% في 5 جلسات. وفي أسبوع، تصدر سهم «الوطنية الدولية القابضة» ارتفاعات سوق دبي بـ 11.5%، وارتفعت أسهم سوق دبي المالي 6.06%، وسالك 3.8%، ومصرف السلام السودان 2.2%، وإعمار العقارية 1.5%، ومصرف عجمان 1.15%، وتاكسي دبي 1.12%، والإمارات دبي الوطني 1.04%.

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9231.65 نقطة منخفضاً 2.24% خلال أسبوع. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.7 مليار درهم في أسبوع، تلاه «لولو للتجزئة» جاذباً 341.6 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 338.85 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أبوظبي لبناء السفن 18.8%، والبنك التجاري الدولي 5.6%، وعمان والإمارات للاستثمار 5.1%، وبالمز الرياضية 3.5%، وبنك رأس الخيمة الوطني 2.9%، وأدنوك للغاز 1.75%، وزاد رأس الخيمة للأسمنت 1.7%، وأمريكانا للمطاعم 1.3%، والصير للمعدات 1.02%. وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4700 نقطة، متراجعاً بـ 0.13%، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9231.65 نقطة متراجعاً 0.87% في جلسة أمس.

وقفز أمس سهم شركة سالك بنسبة 1.7% إلى 5.49 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ إدراجه. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «الوطنية للتأمينات العامة» بقيمة 31.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 7.7 ملايين سهم للشركة بسعر تنفيذ 4.1 دراهم للسهم.