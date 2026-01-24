ارتفاع جماعي للأسواق العربية ومسقط تخالف الاتجاه

سجّلت مؤشرات البورصات العربية أداءً إيجابياً خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بانتعاش ملحوظ في شهية المستثمرين وعودة التدفقات الشرائية إلى عدد من القطاعات القيادية، في مقدمتها البنوك والتأمين فيما خالفت بورصة مسقط الاتجاه، وجاء هذا التحسن في ظل مناخ أكثر هدوءاً على صعيد المخاطر السياسية، ما انعكس على مستويات الثقة في الأسواق المالية الإقليمية.

سوق دبي

وحقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 26.6 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 2.66% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وواصل سهم «أمان» تصدره لارتفاعات أسهم سوق دبي للأسبوع الثاني على التوالي، ليقفز 26.84%، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9.2%، وشعاع كابيتال 8.77%، ودبي للاستثمار 8.4%، وتيكوم 8.04%، والاتحاد العقارية 6.86%، وسلامة 6.26%.

في المقابل، تراجعت أسهم الأسمنت الوطنية 5%، وسكون تكافل 3.85%، والوطنية الدولية القابضة 2.99%، وبي إتش إم كابيتال 2.56%، ودبي الوطنية للتأمين 2.4%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.61% إلى مستوى 10285.77 نقطة، رابحاً نحو 32.4 مليار درهم في 5 جلسات. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 648.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 516.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 501 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 32.2%، وعنان للاستثمار القابضة 22.5%، وبيور هيلث القابضة 12.8%، ودار التأمين 11.13%، وإنفستكورب كابيتال 6.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم رأس الخيمة الوطنية للتأمين 9.06%، ورابكو للاستثمار 8.74%، والفجيرة لصناعات البناء 4.4%، وحياة للتأمين 4.2%، والإمارات للتأمين 4.1%.

السعودية

وشهدت الأسهم السعودية الأسبوع الماضي أداءً إيجابياً، وسط ارتفاعات جماعية في القطاعات الرئيسية بقيادة قطاع البنوك. وسجل المؤشر العام للسوق «تاسي» صعوداً بنسبة 2.91%، إلى مستوى 11133.58 نقطة، وذلك مقارنة مع 10818.32 نقطة للأسبوع الماضي.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ«تداول» إلى 9.353 تريليونات ريال، مقابل 9.159 تريليونات ريال بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ المكاسب السوقية 194.15 مليار ريال، فيما انخفضت قيم التداولات الأسبوعية بنسبة 10.74% إلى 22.61 مليار ريال، مقابل 25.34 مليار ريال بالأسبوع الماضي.

وسجلت أحجام التداولات تراجعاً نسبته 18.51% إلى 1.08 مليار سهم، مقارنة بـ1.32 مليار سهم للأسبوع الماضي. وجاء سهم التعاونية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 17.28%، تلاه سهم بوبا العربية الذي ارتفع بنسبة 16.34%، ثم الكابلات السعودية 16.3%، وتكافل الراجحي 13.76%.

وميدغلف للتأمين 13.55%، فيما تصدر سهم صادرات قائمة الخسائر الأسبوعية بانخفاض 7.69%، تلاه سهم «نفوذ»، الذي تراجع 5.92%، ونسيج 5.4%، وصناعات 4.5%، والآمار 3.1%.

الكويت

وفي الكويت، شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية محصلة خضراء بدعم من ارتفاع 12 قطاعاً. وصعد مؤشر السوق الأول بنحو 1.04% منهياً التعاملات عند مستوى 9449.36 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.32% وصولاً إلى 8864.81 نقطة.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.68% إلى 8276.03 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 3.31% مختتماً الأسبوع عند مستوى 8792.7 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية الأسبوع 52.93 مليار دينار، بما يشكل ارتفاعاً 1.32% أو 686 مليون دينار عن معدلات الأسبوع الماضي.

وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 11% هبوطاً إلى 327.64 مليون دينار، كما تراجعت أحجام التداولات بأكثر من 14% إلى 1.16 مليار سهم، عبر 76.77 ألف صفقة.

وجاء سهم يونيكاب على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 22.46%، تلاه سهم أسس 19.89% ثم أصول 19.01%، فيما تصدر سهم اكتتاب قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 18.77%، ثم سهم ألف طاقة 12.16%، وجي إف إتش 5.11%.

قطر

وسجلت السوق القطرية أداءً إيجابياً في الأسبوع المنتهي في 22 يناير، ليرتفع المؤشر العام بنسبة 2.43% أو 268.95 نقطة، مختتماً التعاملات عند 11336.59 نقطة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 680.12 مليار ريال، مقارنة مع 663.49 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 2.51%.

وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.14 مليار ريال، وزعت على 648.95 مليون سهم، بتنفيذ 130.23 ألف صفقة.

وتصدر سهم فودافون قطر قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 7.22%، تلاه سهم البنك التجاري 6.46%، ثم مجموعة المستثمرين القطريين 6.02%، والوطنية للإجارة 5.77%.

بينما تصدر سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام قائمة الخسائر الأسبوعية بانخفاض 4.13%، ثم سهم قطر لنقل الغاز المحدودة 1.42%، وسهم شركة الضمان للتأمين الإسلامي 1.16%، ومساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز 0.75%.

البحرين

وعلى المسار نفسه، أنهت بورصة البحرين تعاملات الأسبوع مسجلةً أداءً إيجابياً، مدعومة بتحسن شهية المستثمرين وانتعاش عدد من الأسهم القيادية، في ظل توازن نسبي بين قوى الشراء والبيع داخل السوق.

وسجّل مؤشر البحرين العام ارتفاعاً بنسبة 0.40% ليغلق عند مستوى 2.053.10 نقطة، ما يعكس استقراراً في المسار العام للسوق خلال الأسبوع. كما تفوق أداء مؤشر البحرين الإسلامي، الذي صعد بنسبة 1.78% ليغلق عند 1.014.34 نقطة.

وعلى صعيد حركة التداول، بلغت الكمية المتداولة نحو 7.58 ملايين سهم، بقيمة إجمالية قاربت 4.28 ملايين دينار بحريني، في حين أظهرت خريطة السوق تفوقاً واضحاً للأسهم الرابحة، مع ارتفاع 12 شركة مقابل تراجع 5 شركات فقط، ما يعكس ميلاً إيجابياً في الأداء العام للأسهم المدرجة.

وتصدر سهم GFH قائمة الرابحين بنمو 2.59%، تلاه سهم BISB الذي ارتفع 2.47%، ثم سهم SALAM مرتفعاً 1.80%، فيما تصدر سهم ABC قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 2.52%، تلاه سهم ZAINBH الذي انخفض بنسبة 1.63%، ثم سهم BCFC متراجعاً 0.85%.

بورصة مسقط

وخالف مؤشر بورصة مسقط اتجاه الأسواق الخليجية الأسبوع الماضي مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.15% إلى 6214.18 نقطة، وذلك تحت ضغط تراجع قطاع الخدمات المالية بنحو 1% تقريباً في أسبوع اقتصر على 4 أيام تداول.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة ارتفاعاً هامشياً 0.04% خلال الأسبوع، إلى 33.263 مليار ريال، مقابل 33.251 مليار ريال في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 11.78 مليون ريال.

فيما تراجع حجم التداولات الإجمالي بنسبة 34.06% إلى 480.69 مليون سهم، مقابل 728.95 مليون سهم في الأسبوع الماضي. كذلك تراجعت قيمة التداولات 25.48% إلى 130.14 مليون ريال، مقابل 174.64 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم تأجير للتمويل قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع نسبته 5.88%، تلاه سهم مطاحن صلالة 4.76%، والنفط العمانية للتسويق 4.32%، بينما تصدر سهم الخدمات المالية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 41.27%، ثم سهم ظفار للأغذية والاستثمار 40.91%، وسهم الصفاء للأغذية بنسبة 16.36%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق مؤشر EGX30 الرئيسي عند مستوى 46462.32 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 7.19%، كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.82% لينهي الأسبوع عند 12.784.36 نقطة.

كما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً قدره 5.37%، مغلقاً الفترة عند مستوى 17.317.95 نقطة. بلغ إجمالي القيمة السوقية 3.153.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 6.08%.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الجاري نحو 450.6 مليار جنيه، في حين وصلت كمية التداول إلى 7.873 مليارات ورقة مالية، تم تنفيذها عبر نحو 678 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 667.8 مليار جنيه، وكمية تداول سجلت 8.430 مليارات ورقة مالية، نُفذت من خلال نحو 679 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.