59 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي بنحو 59 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، لا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 4.216 تريليونات درهم منها 3.148 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.068 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 4.158 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة في 5 جلسات لتجاوز القيمة الإجمالية للتداولات 10.6 مليارات درهم، منها 6.99 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.6 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 3.15 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 191.8 ألف صفقة.

وأضاف سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية بنحو 26.6 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 2.66% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 1.042 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي إلى 1.068 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وواصل سهم «أمان» تصدره لارتفاعات أسهم سوق دبي للأسبوع الثاني على التوالي، ليقفز 26.84%، وارتفعت أسهم الاستشارات المالية الدولية 9.2%، وشعاع كابيتال 8.77%.

ودبي للاستثمار 8.4%، وتيكوم 8.04%، والاتحاد العقارية 6.86%، وسلامة 6.26%. في المقابل، تراجعت أسهم الأسمنت الوطنية 5%، وسكون تكافل 3.85%، والوطنية الدولية القابضة 2.99%، وبي إتش إم كابيتال 2.56%، ودبي الوطنية للتأمين 2.4%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في 5 جلسات بنحو 911.65 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 388.64 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 299.9 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 478.8 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.44 مليار درهم مقابل 963.96 مليون مبيعات. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.61% إلى مستوى 10285.77 نقطة، رابحاً نحو 32.4 مليار درهم في 5 جلسات.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 648.6 مليون درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 516.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» جاذباً 501 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 32.2%، وعنان للاستثمار القابضة 22.5%، وبيور هيلث القابضة 12.8%، ودار التأمين 11.13%، وإنفستكورب كابيتال 6.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم رأس الخيمة الوطنية للتأمين 9.06%، ورابكو للاستثمار 8.74%، والفجيرة لصناعات البناء 4.4%، وحياة للتأمين 4.2%، والإمارات للتأمين 4.1%. (دبي - محمد عباس)

10.6

مليارات إجمالي قيمة التداولات

4.216

تريليونات رأس المال السوقي للأسهم المدرجة

3.15

مليارات عدد الأسهم المتداولة عبر 191.8 ألف صفقة